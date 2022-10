Új bérmegállapodásért demonstráltak a debreceni Teva Gyógyszergyár Zrt. munkavállalói kedden a Vegyipari Dolgozók Biogal Szakszervezete felhívására, a gyár mellett mintegy 300 munkavállaló fejezte ki elégedetlenségét. Szabóné Lakatos Erzsébet, a VDSZ helyi titkára az MTI-nek elmondta:

azért gyűltek össze, mert valamennyiüket sújtja az elszabadult infláció, a megemelt energiaár, ezért új bérmegállapodásra van szükség.

Székely Tamás, a VDSZ országos elnöke hozzátette: új bérkompenzációra van szükség, mert az idei bérmegállapodás a magas infláció miatt veszített reálértékéből. A legfrissebb KSH-adatok szerint a szeptemberi infláció 20,1 százalék volt, amit az idei béremelés nem követett. Az exportadatok alapján a cégnek viszont van lehetősége arra, hogy elfogadható béremelést adjon – hangsúlyozta.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Hozzátette: augusztusban volt egy eredménytelen találkozó a szakszervezet és a menedzsment között, ezért döntöttek a mostani demonstráció mellett. Ferenczi Csilla, a Teva kommunikációs vezetője a demonstrálókhoz eljuttatott levelében azt írta, hogy a Teva számára fontos a munkavállalók jóléte és a versenyképes foglalkoztatási feltételek biztosítása. Tudatában vannak a munkatársaikat is érintő gazdasági kihívásoknak, hiszen a világ több mint 60 országában jelen lévő vállalatként mindenütt hasonló nehézségeket tapasztalnak. Közölte, hogy 2022-re érvényes bérmegállapodással rendelkeznek, amit két lépcsőben végre is hajtottak. Reményét fejezte ki, hogy továbbra is közösen dolgoznak a telephely céljainak eléréséért, mind a munkavállalók, mind annak a 200 millió betegnek az érdekében, akik világszerte számítanak a Teva gyógyszereire.

Székely Tamás kijelentette, hogy folytatják a demonstrációt.

A nyilvános cégadatok szerint a Teva Gyógyszergyár árbevétele tavaly 206 milliárd forint volt, 2020-ban 224 milliárd forint. Az exportárbevétel 170 millió forint volt 2021-ben, 2020-ban 188 millió forint.

Az adózott nyeresége tavaly 142 millió forint volt, az előző évi 77 millió forint után. A cég dolgozóinak átlagos létszáma 1928 volt 2021-ben.