Az Európai Bizottság a jóváhagyta a határ menti fejlesztéseket támogató Interreg program tervét, a jövő év elejétől indulhatnak a pályázatok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán hétfőn.

A miniszter kifejtette: az úgynevezett Interreg programok kiemelt jelentőségűek Magyarország számára. Még ha uniós összevetésben viszonylag szerényebb európai költségkeret társul is hozzá, mégis ennek az együttműködésnek a keretében 2215 kilométer hosszú határszakaszon, hét országban, 19 különböző megyében valósulnak meg fejlesztések a régiónkban.

Magyar vezetéssel három szomszédos országgal, Szlovákiával, Romániával és Ukrajnával működünk szorosan együtt, ami azt is jelenti, hogy a Kárpát-medencei magyarságnak mintegy felét érintik az Interreg programban meghozott döntések – mutatott rá. Hozzátette: kisebb költségvetése ellenére mindennek meghatározó szerepe van a határ menti térségek fejlesztésében és a jószomszédi viszony fenntartásában a szlovák, a román és az ukrán relációban egyaránt.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország most ismét élére állt az együttműködésnek, és mint a program irányító hatósága 2022. április 1-jén benyújtotta a következő hétéves időszakra vonatkozó programtervet az Európai Bizottságnak, amelyet most októberben jóvá is hagyott a bizottság belső döntéshozó fóruma.

Ez azt jelenti – ismertette –, hogy 2029 végéig mintegy 60 millió euró uniós keretösszeg áll rendelkezésünkre, hogy a szlovákokkal, a románokkal és az ukránokkal közösen fejlesszük a számunkra fontos határ menti projekteket.

A magyar vezetésű program az első ezeknek a kezdeményezéseknek a sorában, amelyben Ukrajna is részesül, és ez talán mindennél többet elmond a magyar szomszédságpolitikáról.

Tájékoztatása szerint az Európai Bizottság a program előlegét az év végéig kiutalja, ezáltal a jövő év elején megnyílhatnak a pályázati lehetőségek. Magyarország esetében ez Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét érinti, ami különösen fontos, hiszen a határ menti települések lakóinak különösen sok kihívással kellett szembenézniük az elmúlt időszakban.

A program tehát rövidesen megnyílik, és mi azon fogunk dolgozni, hogy a jó szomszédság jegyében a lehető legtöbb magyar projekt valósulhasson meg határainkon innen és túl – szögezte le Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében.