„Már 25 milliós bírságnál tart Klenáncz József, akinek virágmézeivel tele vannak az áruházak polcai, de akácméze is kapható volt a Tescónál egészen addig, amíg nem írtunk a cégnek” – mutat rá cikkében a 24.hu.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország (képünk illusztráció)

Emlékezetes, hogy a Magyar Nemzet már 2008-ban tucatnyi cikkben mutatott rá, hogy lényegében hamisítványok lepik el az áruházak polcait. A tényfeltáró cikkeket azután írták meg, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület többször jelezte a hatóságoknak, valami nem stimmel a mézekkel. Úgy tűnik e kérdésre nem lehet megnyugtató megoldást találni, hiszen az akkor is leginkább érintett Klenáncz József ezek szerint a mai napig folytatja kifogásolható tevékenységét.

Mostani cikkében a 24.hu arról számolt be, hogy Klenáncz József négy különböző akácmézét hívta vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az idén. Mint írják, az élelmiszerláncok továbbra is árulják termékeit, a Tesco még az akácmézében is bízott egészen addig, amíg nem írtak a cégnek.

Meglepő lehet, de a mézpancsolás gyakorlata az unióban sokkal elterjedtebb mint gondolnák – közölte az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) a honlapján reagálva az Agrokép tavaly novemberi cikkére, amelyben a spanyolországi mézpiaci botrányt vázoltuk fel.

Az OMME beszámolója szerint a kínai méznek nevezett termékkel való ügyeskedés Magyarországon is előfordul. Közölték: magyar zászlóval díszített címkével, „EU-országokból és EU-n kívüli országokból” eredet feltüntetéssel lényegében kínai eredetű mézet forgalmaznak.

Hogyan történhet az, hogy a spanyol kiszerelő, amely Magyarországról megveszi hordóban a terméket olcsóbban tudja csomagolva tovább értékesíteni az olasz piacon? Csak úgy, vélelmezte az OMME, ha a magyar akácmézhez (mint az Agrokép cikkében is megírtunk) gyantaszűrt, nyomon követhetetlen kínai „mézet” adnak hozzá, s így csinál egy kamion magyar akácból két kamion magyar akácot – a labor pedig a magyar pollent látja, így elfogadja magyar méznek. Az ár pedig természetesen sokkal alacsonyabb, mint a csak magyar akácot tartalmazó ajánlat.

A multiláncokat tagjai között tudó Országos Kereskedelmi Szövetség tavalyi megkeresésünkre a következőket válaszolta:

Az OKSZ alapvető követelménynek tartja a jogszabályi előírások betartását. A vásárlókat rendre megkárosító beszállítókkal senkinek sem érdeke az üzleti kapcsolat fenntartása. A kereskedők megkövetelik a gyártóktól, beszállítóktól a termékminőség jogszabályoknak megfelelő dokumentálását is. A jogerős hatósági döntéseket, továbbá az azonnali riasztásokat, a jogszabályok alapján elrendelt hatósági visszahívásokat maradéktalanul végrehajtják. Az alapvető kérdés az, hogy egy gyártó bármely áruterületen jogszerűen működik-e, a hatóságok ellenőrzési vizsgálatai pedig milyen hibákat tárak fel és ezek alapján milyen intézkedések indokoltak.



,