A saját területén világelsőnek számító, a globális piacon is jelen lévő Sunrise Medical felvásárolja a kerekesszékek innovációjával foglalkozó NowTechnologies nevű magyar startupot – jelentette be a társaságot korábban több körben is finanszírozó Hiventures Zrt.

Fotó: Sunrise Medical

Indulása óta több befektető látott fantáziát a NowTechnologiesban. Weiszbart Zsolt angyalbefektető volt az első, aki fantáziát látott a projektben, majd az egyik legnagyobb hazai magán tőkealap, a DayOne Capital szállt be, amely a kezdeti stádiumban első intézményi befektetőként finanszírozta a startupot.

A Hiventures és a NowTech közötti együttműködés 2016-ban kezdődött, az azóta eltelt időszakban összesen négy finanszírozási körben, köztük a pandémia okozta nehézségek kiküszöbölésére emelt tőkét az alapkezelő a vállalkozásban, amelyek révén 25 százalékot meghaladó részesedése lett a magyar startupban.

„2016 óta kísérjük az útján a NowTechnologiest és nagyon büszkék vagyunk a sikerükre. Az ilyen erős exitek validálják a befektetői munkánkat, egyben a teljes magyar startup ökoszisztémára irányítva a globális méretű vevők figyelmét” – mondta Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója.

A 2014-ben alapított NowTechnologies a kerekesszékek piacán belül egy fontos problémára adott választ innovációjával, amikor Juhász Márton alapító ötlete nyomán, majd István Márk alapító-vezérigazgató csatlakozásával elkezdték a GyroSet Vigo nevű termékük fejlesztését. Ez egy kerekesszékekhez készült fejvezérlő, amelynek segítségével a felhasználó képessé válik a kerekesszéket apró fejmozdulatokkal vezérelni, még több mozgásában korlátozott mobilitását elősegítve.

Az amerikai piacon addigra már forgalmazásba került GyroSet Vigora figyelt fel először a Sunrise Medical is, amely 130 országban van jelen, világelső a kézi és elektromos kerekesszékek, a motoros robogók, valamint a standard és rendelésre készült ülés- és pozicionáló rendszerek fejlesztésében, tervezésében, gyártásában és forgalmazásában, világszerte 2300 főt foglalkoztatva.

A NowTechnologies mostanra több projektben is együttműködött a Sunrise fejlesztői csapatával, ami nagyban megkönnyíti a zökkenőmentes integrációt. A NowTechnologies által fejlesztett GyroSet Vigo kedvező fogadtatásra talált a piacon, a jövőben pedig a Sunrise Medical a SWITCH-IT elektromos kerekesszékek speciális vezérlőinek kínálatába illeszti azt be. „Nagyon örülünk, hogy létrejött a megállapodás a Sunrise-al, mert egy olyan szervezetnek lettünk tagjai, amely globális elsőségre törekszik és az innovációt tartja a siker kulcsának, akárcsak mi” – mondta el István Márk, a NowTechnologies egyik alapítója és vezérigazgatója.