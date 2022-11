Bővíti és két ütemben megújítja Marosvásárhelyen található, 50 ezer négyzetméteres plázáját, a Promenada Mallt az Indotek Group – közölte a befektetési csoport. A mintegy 15 millió euró összegű plázafelújítási projekt a csoport régióbeli fejlesztési stratégiájának a része.

Látványterven a megújuló marosvásárhelyi pláza. Forrás: Indotek

A korszerűsítési munkálatok első szakaszában a bevásárlóközpont homlokzata és belső terei újulnak meg, a jövőre induló következő fázis keretében az épület keleti és nyugati oldala fog bővülni, miközben a pláza zavartalanul üzemel.

A modernizálás fontos eleme az ingatlan energiahatékonyságának növelése, ennek érdekében mintegy 5000 négyzetméternyi napelemet telepítenek az épületre, közel egymillió eurós beruházás keretében.

Az Indotek, Magyarország legnagyobb kereskedelmi ingatlanportfólióval rendelkező cégcsoportja öt éve tartó plázafelújítási programja keretében már kilenc komplexumot modernizált. Tavaly Szegeden, Kaposváron és Szolnokon, 2020-ban pedig Sopronban, Csepelen, Zalaegerszegen és Debrecenben újították fel a bevásárlóközpontot. Idén a Pécs és a Győr Plaza is megújult.

Üzleti modellünk lényege, hogy a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe véve bontás vagy új épületek létesítése helyett a már meglévő, sok esetben akár 25-30 éves kereskedelmi vagy lakóingatlanokat – értékük és teljesítményük növelése érdekében – különböző modernizációs és rekonstrukciós folyamatok révén korszerűsítjük

– mondta Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója és vezérigazgatója.

Promenada Mall, látványterv. Forrás: Indotek

Tapasztalatok szerint az átalakuló vásárlói szokások, a digitalizáció és az e-kereskedelem térnyerése ellenére a bevásárlóközpontok bizonyították létjogosultságukat, a vásárlók közösségi és találkozási pontként is tekintenek a plázákra – hangsúlyozza a közlemény.

Örömmel tölt el, hogy az önkormányzat mellett a magánszektor is hozzájárul a város fejlődéséhez. A Promenada Mall tizenöt éve része Marosvásárhelynek, így a korszerűsítés és bővítés a városlakók javát is szolgálja, valamint új munkahelyeket teremt

– mondta Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere.

A Promenada Mall a vállalat egyik fontos külföldi beruházása volt, és ezzel az akvizícióval lépett be a társaság a romániai ingatlanpiacra. Időközben az Indotek már a Bukarest központjában található One Victoriei irodaház és a Baneasa Business Center tulajdonosa is lett, és további terjeszkedésen dolgozik a régióban.