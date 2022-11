Az utóbbi időben több szokatlan, meghökkentő álláshirdetést tett közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Előbb nyelvészeket, később grafikust és operatőrt keresett a hatóság, a most futó hirdetések azonban – legalábbis első látásra – ezeken is túltesznek. Az adóhivatal ugyanis etikus hekkert és webtitkárt venne fel.

Fotó: GettyImages

Az etikus hekker munkakört – melyet hivatalosan informatikai szakreferensnek neveznek – hosszabb távon töltetné be a hatóság, erre utal legalábbis, hogy határozatlan időre és teljes állásban alkalmaznák a megfelelő képzettséggel rendelkező szakembert. A státuszt elnyerő személynek részt kell majd vennie a NAV elektronikus információs rendszereinek tesztelésében, a hibák kimutatásában és javításában. A feladatok között szerepel a biztonsági incidensek, vagyis a hekkertámadások feltárása és kivizsgálása, ahogy a kibergyakorlatok lebonyolítása is. A NAV precíz, önálló munkavégzésre alkalmas és együttműködő hekkert keres, aki ráadásul csapatjátékos is. Ezért pedig a hivatal rugalmas munkafeltételeket, béren kívüli juttatást, képzési lehetőségeket és jó munkahelyi légkört kínál – nyilván az illetményen felül.

Aki állami keretek között szeretne hekkerkedni, annak érdemes sietnie, a pályázatokat ugyanis december 9-éig várja a NAV – nem meglepő módon – elektronikus úton. Az elbírálás határideje december 20., a kiválasztott hekker márciusban állhat munkába.

A Médiapiac.com az álláshirdetés miértjéről megszólaltata a NAV szóvivőjét például azt tudakolva: rendszeresen éri-e kibertámadás a hatóság oldalait. Kis Péter András közölte: nincs ok az aggodalomra, inkább arról van szó, hogy a magyar adóhivatal az utóbbi időben fejlett digitális ellenőrzési, nyilvántartási rendszereket alakított ki. Emiatt a NAV adatvagyona ma már hatalmas méretű, összesen mintegy 11 petabyte-nyi, annyi, mint kétszázötven évnyi HD minőségű filmnek felel meg.

Adatainkat, informatikai rendszereinket védenünk kell, s fel kell készülnünk minden elképzelhető forgatókönyvre

– fogalmazott Kis Péter András, szerinte az etikus hekker alkalmazása az eddigi kibervédelmi megoldásokat egészítené ki, s adna új eszközt a NAV kezébe.

Egy másik, most futó NAV-os álláshirdetés is sokak érdeklődését keltheti fel. Az adóhivatal webtitkárt – hivatalos nevén kommunikációs szakreferenst – is felvenne. A feladatok ezúttal is sokrétűek: a hatóság internetes és intranetes portáljainak kezelése, fejlesztése, oda tartalmak készítése, esetleg aloldalak létrehozása és hírlevél-szerkesztés. Ezeken felül pedig a NAV telefonos alkalmazásának felügyelete és a szervezet közösségi oldalainak gondozása. Ehhez pedig nem is vár mást a hatóság, csak – a szakmai ismereteken túl – nagy munkabírást, kreativitást, megbízhatóságot és persze kommunikációs készséget. No meg esetenként éjszakai és hétvégi munkavégzést.

A NAV cserébe éppen azt kínálja, mint a hekkereknek.

A pályázat benyújtási határideje ebben az esetben december 6., a kiválasztott személy az újév első napján munkába is állhat.