„Kate kicsit olyan, mintha újabb 700 ezer munkavállalót vettünk volna fel a bankhoz” – mondta Guy Libot, a K&H csoport vezérigazgatója egy sajtóeseményen, miután bejelentette, hogy már Magyarországon is elérhető a mobilapplikációkban a bankcsoport digitális személyes asszisztense. Németh Balázs, a K&H csoport innovációs vezetője azzal indokolta a fejlesztést, hogy a felmérések is mutatják, az emberek a kibertérben élik a hétköznapjaikat, egy ember a nap folyamán százszor nézi meg a mobiltelefonját. Ez pedig odavezetett, hogy a digitális lehetőségek is kitágultak, ám a „technológiai kánaán” miatt nagyon sok párhuzamos megoldás van, amelyeket az ügyfél sokszor nem tud áttekinteni. Ezért van jelentőségük a személyre szabott megoldásoknak, amelyeknek az a feladatuk, hogy megteremtsék gép és a harmónia közötti kapcsolatot.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kate-ről elmondta, általa mindenki kap egy személyes tanácsadót, ugyanis segíteni tud az ügyfeleknek, ha bármilyen terméket vagy tranzakciót szeretnének igénybe venni, ezáltal leveszi róluk a terhet, és időt, energiát takarít meg nekik. Például ha azt látja, hogy a múlt héten nagyobb költésünk volt a szokásosnál, és az utolsó két napban problémánk lehet, akkor különböző alternatívákat nyújt.

„Kate nemcsak azt csinálja, amit mi mondunk neki, hanem azt is, amiről úgy gondoljuk, hogy relevánsan tud az ügyfélnek segíteni” – magyarázta a szakember. Ám jelezte, tisztában vannak azzal, hogy ez egy hosszabb folyamat első lépése. Hangsúlyozta, hogy az applikációban minden funkció ugyanúgy elérhető marad, és Kate be fog épülni az alkalmazásba, a logójára kattintva érhető el, magyarul lehet vele kommunikálni.

A digitális asszisztensnek összesen 30 funkciója van, ezt a következő hónapokban folyamatosan növelni fogják. Elsősorban bankkártyaműveletekben tud segíteni, például a bankkártya letiltásában.