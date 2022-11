Magyarország egyik meghatározó építőanyag gyártó vállalata, a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 2023. január elsejétől új elnök-vezérigazgató irányítása alatt működik tovább – tudatta szerkesztőségünkhöz eljutattott közleményében a társaság. Szarkándi János elnök-vezérigazgató – mint azt a közlemény hangsúlyozza – tervezetten köszön le, és nyugdíjba vonulása után 2023 januárjától Szilágyi Zsolt fogja irányítani a több üzletágat működtető nagyvállalatot.

Szilágyi Zsolt, a Duna-Dráva Cement Kft. leendő elnök-vezérigazgatója. Fotó: DDC

A jelenlegi DDC elnök-vezérigazgató utódja hosszú ideje, több mint két évtizede segíti és támogatja a cég működését, Szilágyi Zsoltot a tulajdonosokkal közösen választotta ki a cégcsoport vezetése.

A januártól kinevezett elnök-vezérigazgató jelenleg építőanyag és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesként dolgozik, a vezetőváltásra egy év átadási, betanulási folyamat zárásaként kerül majd sor.

Szilágyi Zsolt 1999-ben műszaki koordinátor pozícióban kezdte el pályafutását a DDC-nél, ahol később beruházási projektvezetőként, majd a Váci Cementgyár termelési vezetőjeként, illetve gyárigazgatójaként is dolgozott. Szakirányú műszaki végzettségei mellett mesterdiplomát is szerzett, majd a Stanford Egyetemen Operatív vezetés szakot is elvégzett.