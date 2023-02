A kormány megtárgyalta és a 2023-as évre 8 milliárd forint támogatást ad a MÁV-nak a májustól bevezetett vármegyebérlet miatt – erről az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatta a Világgazdaságot.

Fotó: Jászai Csaba/MTI

Mint ahogy arról lapunk tegnap beszámolt, Orbán Viktor a miniszterelnöki évértékelőjén jelentette be, hogy a kormány kedvezményes vármegyebérletet és országbérletet vezet be május 1-től. A rekordolcsó közösségi közlekedési lehetőség a buszos és a vasúti közlekedésben egyaránt igénybe vehető. A kedvezményes lehetőséget a MÁV-Start, a Volánbusz, a MÁV-HÉV és a GYSEV járatain lehet igénybe venni.

Az országbérlet ára havonta 18 900, a vármegye bérleté 9450 forint lesz.

A miniszterelnök ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy az intézkedés komoly összeg megtakarítását jelenti azoknak, akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni.

Mit szól a MÁV a vármegyebérlethez?

A MÁV-Volán csoport a kormányfő bejelentését követően közleményt adott ki a pontos tudnivalókról. Az állami tulajdonú társaság ebben jelezte, hogy május elsejétől a minden eddiginél kedvezőbb bérletrendszer használatával teljes vármegyét, sőt akár az egész országot is be lehet utazni. A cég rámutatott:

a lépéssel korszakalkotó változás állt be a közösségi közlekedésben.

Azt írták, hogy a magyar kormány, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új vármegye- és országbérlet-konstrukció révén az elmúlt három évtized legjelentősebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai helyközi közösségi szolgáltatók.

Csökken a családok havi közlekedési ráfordítása,

javulnak a vidéki mobilitási lehetőségek és az életminőség,

ezáltal népszerűbbé válik a környezetbarát kötöttpályás és az autóbuszos közlekedés.

A lépés szerintük a tarifaközösség felé vezető úton tett legjelentősebb lépésnek is nevezhető.

Mit lehet tudni a vármegyebérlet részleteiről?

A kedvezményes bérletek várhatóan április utolsó hetétől egyes értékesítési csatornákon elővételben is megvásárolhatók lesznek. Természetesen a MÁV applikációban is elérhetővé válnak, de a MÁV-START pénztáraiban és automatáinál, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve GYSEV pénztárainál is megvásárolhatók majd. A MÁV értékelése szerint a 30 napos érvényességű vármegyebérlet a vidéki és a Pest vármegyei közösségi közlekedést hozza lendületbe. A teljesárú bérlet 9450 forintba kerül majd, olcsóbb lesz, mint a havi Budapest-bérlet, vagy mint 15 liter – átlagosan 250-300 kilométer megtételére elegendő – üzemanyag (február közepi áron számolva).

A tanulóbérlet 90 százalékos kedvezménnyel váltható, így 945 forintba, azaz nagyjából kétgombócos fagyi árába fog kerülni.

Akik utazásaik során rendszeresen átlépik a vármegyehatárt, két vármegyebérlet áráért az ország egész területére érvényes országbérletet vásárolhatnak. A szintén 30 napos teljesárú országbérletért 18 900 forintot kérnek, azaz 2500 forinttal olcsóbb lesz, mint jelenleg a 30 kilométerre érvényes bérlet. A tanulók ezt a bérletfajtát választva is igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, tehát 1890 forintért – nagyjából egy vidéki mozi normál jegyének áráért – szinte bárhová eljuthatnak az országban kötöttpályán vagy a Volánbusszal. A teljes árú bérlet árának 86 százalékát térítik meg a munkáltatók, így a vármegyebérlet esetében mintegy 1300, országbérlettel kicsivel több mint 2600 forint saját költségen tudnak utazni az utasok.

Ugyanakkor fontos tudni, hogy a vármegyebérlet és az országbérlet nem vehető igénybe

helyjegyköteles vonatokon,

1. osztályon,

továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem.

A Pest vármegyei bérlet illetve az országbérlet a BKK járatain sem érvényes, de Budapesten belül a helyközi szolgáltatók járatain lehet velük utazni.

Azonban összességében a vármegyebérlet, illetve az országbérlet országosan napi több tízezer buszon és kötöttpályás járaton teszi lehetővé az utazást minden egyéb jegy vagy bérlet váltása nélkül.