Először nyertek magyarországi kutatók támogatást az Amazon nemzetközi kutatás-fejlesztési pályázatán – derül ki a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) honlapján hétfőn megjelent közleményből.

Fotó: Getty Images

Semeráth Oszkár és az időközben már a kanadai McGill Universityn dolgozó Varró Dániel gráfgenerátor algoritmusa minden eddiginél nagyobb és összetettebb rendszerek problémáinak modellezésére és pontosabb eredménybecslésre használható.

A műegyetem kutatói algoritmusukkal egy Amazonnál is jelentkező rendszerigényre nyújtottak kézzelfogható megoldást, ugyanis

gráfalapú következtetésekkel szisztematikusan felderíthetők egy számítógépes program akár többszörösen összetett hibái és azok pontos helye a rendszerben.

„Óriási megtiszteltetés és elismerés, hogy sikerrel pályáztunk a felhívásra. Különösen azért, mert az informatikán belül leginkább egy másik terület, a szoftvertudományok művelői vagyunk, holott e pályamunkánkban inkább a formális verifikáció terén értünk el nemzetközi viszonylatban is ígéretes eredményeket” – fogalmazott a díj kapcsán a kutatópáros a bme.hu-nak adott interjúban.

A kutatók mintegy másfél évtizede dolgoznak egy olyan matematikai algoritmus kifejlesztésén, amely a legkülönbözőbb témák logikai kapcsolatokon alapuló rendszereiben széles körű problémamegoldásra is alkalmazható.

Mivel a gráfok a legegyszerűbb struktúrák a természettudományban és az informatikában, amivel a rendszer szereplői közötti kapcsolatok jellemezhetők, a gyakorlati alkalmazásuk jó néhány lehetőséget kínál.

Erre már nem egy példát is szolgáltattak a kutatók, így a keretrendszert használták többek között lézervezérlésű önvezető targoncagéprobotok tesztelésére, ellenőrizték egy brazil repülőgépgyártó modellezőprogram helyességét, gépészeti tervrajzokat is elemeztek és számítógépes játékok pályáinak generálásához is alkalmazták már a fejlesztésüket.

A kapott ösztöndíjat a téma további kutatására használják – derül ki a BME közléséből.