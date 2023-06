A második nyári hónap első napjától hatályos, új kormányrendelet értelmében az állampolgároknak a személyi jövedelemadó-köteles kamatjövedelmeik után – az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelmek – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg szociális hozzájárulási adót (szocho) kell fizetniük. Az új, kamatot terhelő adó nem vonatkozik visszamenőleg a tartós befektetési számlára (tbsz) és a 2023. július 1. előtt lekötött betétekre sem.

A bankbetétek piacán körbenézve nem meglepő, ha a konzervatív ügyfél inkább a párnacihát választja. Fotó: Varga József Zoltán

Megfeledkeztek a hitelintézetek az akciókról?

„Korábban egy ilyen léptékű változás előtt a bankszektor mindig akciókat indított, hogy ily módon szolgálja ki a betétesek rohamát. Most viszont ennek nyoma sem látszik, így a legjobb lakossági lekötöttbetét-kamatokat kereső befektetők továbbra is csak annál a néhány banknál érhetnek el viszonylag magas kamatot, amelyek a szocho bevezetése előtt is aktívak voltak a betétek piacán” – jelentette ki kérdésünkre Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője.

A szakportál segítségével – a teljesség igénye nélkül – csokorba gyűjtöttük a bankok betéti termékeit, amelyek közül válogatni lehet június utolsó napjáig, hogy esetleg ott helyezzük el a pénzünket.

A kínálatot végignézve nem csoda, hogy az emberek nem tolonganak a banki betétekért, szinte biztos, hogy az új jogszabály – amiért azt egyébként megalkották – az állampapírok felé tereli a befektetőket.

A CIB Banknál a sztenderd lekötött betétek kamatai közül a CIB Classic 3 és 5 éves lekötött betét ajánlható, amelyek nem kombináltak kockázatosabb befektetésekkel. Egyedül ugyanis ennek a konstrukciónak a kamatszintje haladja meg az évi 0,03 százalékot. A 3 éves betét évi 1 százalékkal, az 5 éves betét évi 1,5 százalékkal kamatozik. A minimálisan leköthető összeg 100 000 forint.

Az Erste Banknál egyetlen lekötött betéti ajánlat van érvényben, ennek kamata évi 0,01 százalék, és a lekötés csak 12 hónapra szólhat. Ez a kamat azonos a lakossági bankszámlák lekötetlen kamatával.

A Gránit Bank és a MagNet Bank ajánlatát talán érdemes meggondolni

A Gránit Banknál többféle betéti konstrukció is komolyabb szintű kamatot kínál. Ezek közül kiemelkedik a 12 hónapos GRÁNIT KamatMax Plusz betét, amely az aktuális MNB jegybanki alapkamat mínusz 2,75 százalékot kínál (ez jelenleg évi 10,25 százalékos betétkamatnak felel meg). A magas kamat feltétele mindössze annyi, hogy az ügyfél a betétlekötés teljes ideje alatt megtartsa az aktivált betéti bankkártyáját. Évi 9 százalékos betétkamatot kínál 6 hónapos GRÁNIT KamatMax betétjére a hitelintézet akkor, ha a betétes havonta legalább20 000 forintot vásárol a bankkártyájával. Végül a GRÁNIT eBank betét ajánlható még a magas kamatozású konstrukciók közül, amely évi 8,5 százalékos betétkamatot ad új pénz lekötése és aktivált eBank szolgáltatás használata esetén. Mindhárom betétben legalább 50 000 forint helyezhető el.

A K&H Banknál a lekötött pénz utáni kamat a lakossági bankszámla lekötetlen kamatával egyezik meg. Fotó: Shutterstock

A K&H Banknál évi 0,01 százalékos kamatért cserébe van lehetőség lekötni a pénzt, amely a lakossági bankszámla lekötetlen kamatával egyezik meg.

A MagNet Bank több konstrukciójában is kiemelkedő betétkamatokat kínál. Prizma Forint Betétjük évi 11,12 százalékos kamatot fizet 3 hónapra, évi 10,56 százalékot 6 hónapra és évi 10,88 százalékot 12 hónapra lekötött új forrás esetén. Szintén csak új forrással indítható a hitelintézet Aktív Plusz Közösségi Betétje, legalább 1 millió forinttal. Itt évi 9 százalékos kamat jár a 3 éves futamidő első 3 hónapjára aktivált mobilalkalmazás és havi 30 000 forint értékű bankkártyás vásárlás esetén. Utána a betét a jegybanki alapkamat mínusz 6,75 százalékos kamatot ad, amely jelenleg évi 6,25 százalék.

Viszonylag magas kamatot fizet még a MagNet Bank kínálatából a 3 éves, de kamatot 3 havonta fizető Mentor Plusz és a Szféra Plusz betét, amelyekkel egy bizonyos hitelezőt vagy egy tevékenységi szférát támogathat a betétes a bank pénzéből. Ez a konstrukció ugyanakkora kamatot fizet, mint az Aktív Plusz Közösségi Betét. Végül érdemes még megemlíteni a MagNet Bank Apránként megtakarítási programját, amely nemcsak betételhelyezéssel, de a bankkártyás vásárlások utáni kerekítés félretételével is gyarapítható az MNB jegybanki alapkamat mínusz 7,50 százalékos kamatért, jelenleg évi 5,50 százalékért cserébe.

A Magyar Cetelem Banknál betét csak a Cetelem Takarékszámláról köthető le, hiszen klasszikus fizetési számlát a hitelintézet nem kínál. Az említett konstrukció esetében egy évre 10,50 százalékos, 2 évre évi 12 százalékos lekötött betétkamatot fizet a bank.

Semmi változatosság, sekélyes kilátások

Az MBH Bank, amely a korábbi Budapest Bankból, MKB Bankból és Takarékbankból állt össze 2023. május 1-jén, futamidőtől függően kínál évi 0,01 és 0,15 százalék közötti lekötöttbetét-kamatot.

Az OTP Bank a kizárólag bankfiókban leköthető, úgynevezett OBA betétre kínál évi 0,05 százalékos betétkamatot, a többi lekötött termék konstrukciója évi 0,01 százalékkal kamatozik. Hasonlóan fizet a lakossági bankszámla is az ország legnagyobb hitelintézeténél.

Évi 0,01 százalékot kamatozik a Raiffeisen Bank minden lekötött betétje, a futamidőtől és az elhelyezett összegtől függetlenül, amely megfelel a lakossági bankszámla lekötetlen kamatának.

Az UniCredit Bank minden összegsávban és futamidőben, hasonlóan a Raiffeisenhez, évi 0,01 százalékos betétkamatot kínál, kivéve a 3 hónapos akciós betétlekötés legelső periódusát, ahol a kamat évi 0,1 százalék. A bank lakossági bankszámlái évi 0,01 százalékkal kamatoznak.

A jelenlegi betéti kamatok a szochótól függetlenül is garantált értékromlást okoznak az ügyfél számára, hiszen az infláció szintje ennél jóval magasabb. Fotó: Shutterstock

Mint látható, a legtöbb bank jellemzően alig mozdul el az évi 0,1 százalékos, sőt, akár évi 0,01 százalékos lekötöttbetét-kamatokról, ami a szochótól függetlenül is garantált értékromlást okoz az ügyfél számára, hiszen az infláció szintje ennél jóval magasabb.

Ezért a kis kamatozást nyújtó bankoktól megfontolandó lehet elvinni a megtakarítást magasabb betétkamatot kínáló bankok felé, a szochót pedig a tartós befektetési számlára (tbsz) elhelyezett pénzzel kikerülni

– javasolja Gergely Péter.

Forintban kifejezve a kamatjövedelmekre bevezetett 13 százalékos szocho és a kamatokra eddig is érvényes 15 százalékos személyi jövedelemadó levonása után 1 millió forint lekötésekor évi 720 forint lesz a 0,1 százalékos nettó kamat július 1-jétől, a 0,01 százalékos éves kamat pedig ennek a tizede.