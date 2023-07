Az ország- és vármegyebérletek bevezetésével megváltoztak a munkába járás költségtérítésének a szabályai. Bár az új bérletek már hónapok óta forgalomban vannak, a munkáltatók számára voltak még nyitott kérdések, így csak kevesen biztosították ezt a juttatást az ingázó munkavállalóiknak. A NAV friss tájékoztatójában rendezte az elszámolás kérdését.

Fotó: Földi D. Attila / Világgazdaság

A munkáltató három esetben biztosíthatja adómentesen az országos és vármegyebérletet a dolgozójának – írta meg a Cafeteria Trend szakértője, Fata László.

Lázár János a vármegye- és országbérletek eredményeiről beszélt Májusban 427 261 új bérletet váltottak az ingázók, ennek egyharmada országbérlet, kétharmada vármegyebérlet – osztotta meg az információkat Lázár János a Facebook-oldalán. A legtöbb vármegyebérletet, 78 214-et Pest vármegyében vásárolták.

Ha a munkavállaló a vármegyén belül használja a helyközi járatokat a munkába járáshoz, akkor a vármegyebérlet árát a munkáltató 100 százalékban adómentesen megtérítheti.

Ez kedvezmény akkor is érvényes, ha a dolgozó egyébként olcsóbb jeggyel is eljuthatna a munkahelyére, mint a vármegyebérlet.

Abban az esetben, ha a vármegyén belüli ingázáshoz országbérletet használ a munkavállaló, akkor a munkáltató csak a vármegyebérlet áráig térítheti meg adómentesen a bérletet.

Az országbérlet ára is 100 százalékig megtéríthető, ha a munkavállaló a munkába jutáshoz legalább két vármegyét is érint. Ez a kedvezmény szintén jár akkor is, ha az országbérlet ára egyébként magasabb, mint a korábban munkába járáshoz használt jegy ára.

A harmadik eset az, amikor a munkavállaló hét közben ingázik a munkahelye és a tartózkodási helye között, hétvégén pedig hazautazik a lakóhelyére. Amennyiben ezek legalább két vármegyében helyezkednek el, akkor adómentesen megtéríthető a munkavállalónak az országbérlet ára a korábbi feltételek mellett.