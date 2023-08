Az Elf Bar elleni fellépés terén szorosan együttműködik a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). Egy ilyen eljárás eredményeként a GVH a kiróható maximális, csaknem 40 millió forintos bírsággal sújtott egy szlovák webáruházat, amiért megtévesztően azt sugallta, hogy tőlük legálisan rendelhetők az Elf Bar termékei.

A többféle ízben kapható Elf Bar hamar népszerűvé vált a fiatalok körében, azonban az Elf Bar-ellenes koalíció hatékony működésének köszönhetően a közterületek és iskolák környékéről visszaszorult az értékesítése, de online továbbra is elérhető.

Fotó: Shutterstock

A Gazdasági Versenyhivatal tavaly nyáron párhuzamosan két szlovák webáruházzal szemben indított vizsgálatot, amelyek e-cigarettákat, illetve a kiskorúak körében népszerű, ezért különösen veszélyes Elf Bar termékeket forgalmaztak magyar nyelvű weboldalaikon.

A hivatal haladéktalanul elrendelte a weboldalak lekapcsolását az ügyek lezárásáig, ami az első ügyben már tavaly megtörtént, szintén rekordbírsággal.

Most a második eset is a lehető legmagasabb bírság kiszabásával ért véget, így a GVH 38,7 millió forint megfizetésére kötelezte a szlovákiai Párkányban bejegyzett Bensons Europe s.r.o.-t. A céget már az eljárás alatt is érte büntetés, miután többszöri felhívásra sem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, akadályozva ezzel a hatósági munkát. Ráadásul a vállalkozás a honlap lekapcsolását megkerülve a magyarországi tárhelyről egy másik szolgáltatóhoz irányította a vásárlókat. A hatóság emiatt mind a vállalkozásra, mind annak ügyvezetőjére naponta növekvő mértékű végrehajtási bírságot szabott ki, amelynek hatására a cég végül leállította a honlapot.