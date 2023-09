Egy asztalnál a magyar gazdaságpolitika nagyágyúi – cikkünk frissül

Az energiaárak ugrása tolta meg az euróövezet inflációját - vette át a szót Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a jegybank korábbi vezetője. Hozzátette, hogy az Egyesült Államokban is az energiaárak növekedése rúgta be az inflációt, de ott más tényezők is szerepet játszottak.

Hiába csökken az infláció az energiaárak normalizálódásával, az inflációs tényezők feltolták a maginflációt.

A jegybankárok nagyon nehezen szánják rá magukat emiatt a kamatcsökkentésre.