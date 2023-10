Navracsics Tibor: a vidéket jobb szolgáltatással, a városokat nagyobb nyugalommal kell ellátni

A városias emberek a vidéktől a nyugalmat, a vidékiek a városoktól a jobb szolgáltatásokat várják – mondta Navracsics Tibor, az EU-s források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter a Vidék-konferencián. Arról is szólt, hogy Budapest EU-s összevetésben is kiemelkedően fejlődik, ám egymagában nem tudja magával húzni egy teljes régió fejlődését is, és vannak olyan tájegységek is, amelyek megrekedtek. Ezen igyekszik majd javítani az új pillérekre helyezett területfejlesztési politika.

2 órája | Szerző: Szűcs András

