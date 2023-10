A 2022-es év annyira kiemelkedő volt a műszaki cikkek piacán, hogy ezzel már nem is lehetett versenyezni. Ez főként az orosz–ukrán háború miatt kitört energiaválsággal volt magyarázható. A Media Markt elmondta, hogy a Black Fridayen rengetegen vásároltak energiatakarékos háztartási gépeket, a számaik pedig hatalmasat ugrottak az előző évekhez képest.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Az idei év felülmúlta a 2021-es eredményeket, de a tavalyihoz képest így is nagy visszaesés látszik. Ez a magas bázis torzító hatása. A műszaki cikkek legerősebb időszaka azonban még előttünk van, a vállalat szerint pedig

minden adott egy erős év végéhez.

Az elmúlt években a különböző globális hatások, mint a háború és a koronavírus-járvány, megakasztották a nemzetközi ellátási láncokat. A Media Markt ügyvezetője, Szilágyi Gábor és omnichannel igazgatója, Bombera Zsolt elmondta, hogy emiatt nehezebb volt feltölteni a készleteket egy olyan roham előtt, mint a Black Friday. Hozzátették, hogy ma már inkább Black Novemberről lehet beszélni, hiszen a legtöbb cég egész hónapos kedvezményekkel hangol a karácsonyra.

2023 egyik nagy előrelépése az előző évek után, hogy az ellátási lánc helyreállt. Idén már gond nélkül be lehetett szerezni azokat a műszaki cikkeket, amelyek iránt nagy a kereslet az ünnepi időszak előtt. A polcok fel lesznek töltve, amire szükség is lesz, hiszen Szilágyi és Bombera szerint már az előrejelzések alapján is hatalmas lesz a forgalom novemberben.

Elmondták, a hírlevelükre látványosan megnőtt a feliratkozások száma, amiből azt a következtetést lehet levonni, hogy a vásárlók már most készülnek a hamarosan meghirdetett kedvezményekre. Hozzátették, hogy sokan elhalasztották év közben a műszakicikk-vásárlásokat, amit a magas kamatkörnyezettel lehet magyarázni. A legtöbb hitelintézet visszafogta a nullaszázalékos THM-mel hirdetett hiteleket 2023-ban, így a vásárlók kénytelenek voltak akár 15 százalékos teljes hiteldíjmutatóval beszerezni a szükséges eszközöket, ha egyébként nem tudták volna egyben kifizetni. Ezek az elhalasztott vásárlások így az év végi akciós időszakban csapódhatnak majd le.