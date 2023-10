Az előző év rendkívül magas bázisa után látványosan visszaesett a fogyasztás a műszaki cikkek piacán – hangzott el a Media Markt háttérbeszélgetésén. Az újságírókkal tartott találkozón a cég ügyvezetője, Szilágyi Gábor és omnichannel igazgatója, Bombera Zsolt elmondták, hogy a 2022-es választási év pénzosztása olyan rendkívül kimagasló évet produkált, amivel 2023-ban már nem lehetett versenyezni.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A tavalyi évhez képest idén 20-30 százalékos visszaesés figyelhető meg a tranzakciók számában. Azonban azt a szakemberek is hangsúlyozták, hogy nem tényleges visszaesésről van szó, mivel több éves visszatekintésben folyamatos növekedés látható az eredményekben. A képet a 2022-es év kiugrása torzítja.

A visszafogott fogyasztás Bombera és Szilágyi több tényezőre vezette vissza. Egyrészt a magas infláció és a reálbérek csökkenése 2023-ban nem kedvezett a fogyasztásnak. A vásárlók sokkal megfontoltabbak lettek azzal kapcsolatban, hogy mire költenek.

Érdekesség, hogy a Media Markt egy másik piacán, Törökországban az infláció nem hat a fogyasztásra.

Törökország az egyetlen olyan ország, ahol az általános trendtől eltérően reagálnak a fogyasztók. A kiemelkedően magas, 70 százalék körüli infláció ellenére nem látszik visszaesés a műszaki cikkek tranzakcióinak számában

– mondta a Szilágyi Gábor.

Emellett tavaly az orosz–ukrán háború miatt egy rendkívüli költekezés volt tapasztalható az energiatakarékos háztartási gépek területén. Az energiaválságra reagálva sok háztartás költötte a megtakarítását fenntartható műszaki cikkekre, ezeket azonban nem kell évente cserélni, így evidens a tranzakciók számában egy visszaesés.

A bevételi oldal ezen a piacon visszaesett, jó esetben stagnált. Az infláció emellett felfalja a végek nyereségét, hiszen a öltségek nőnek. A marketing, a humán erőforrás, az energia és a logisztika mind drágább, a visszafogottabb bevétel pedig ezzel nem tudja tartani a lépést. Bombera és Szilágyi szerint ennek érdekében a vállalkozásoknak arra kell törekedni, hogy 2024-ben visszacsábítsák a vásárlókat, különben kifejezetten nehéz helyzetbe lehet kerülni.

A különleges évek után nagy változásokra szánta el magát a Media Markt

Szilágyi Gábor elmondta, hogy a cég célja amellett, hogy egy műszaki cikkeket áruló vállalkozás legyen, egy szolgáltatóvá is akar válni. A fogyasztók számára számos olyan szolgáltatást kínálna a cég, amivel gyorsabban és kényelmesebb tudják beszerezni azokat a cikkeket, amikre szükségük van. Mondhatni a vállalat a fogyasztók beszerzési láncát akarják lerövödíteni.

Ezt például egy tele-sales szolgáltatással is támogatnák. Azok, akik nem tudnak, vagy nem akarnak a fizikai üzletekbe járni ügyet intézni, vagy érdeklődni, azok számára lehetőség legyen ezt távolról is intézni.

Emellett olyan szolgáltatások bevezetése is már megtörtént, mint a Vodafone-nal közös projekt.

Media Markt és Vodafone együttműködés

Magyarországon a fogyasztók 70 százaléka a telekommunikációs cégektől szerzi be a mobiltelefonját. A készülékeket valamilyen előfizetéses csomaggal, részletfizetésekkel vásárolják meg. A maradék 30 százalék vesz telefont olyan viszonteladóktól, mint például a Media Markt.

Annak érdekében, hogy a mobiltelefonpiacra is jobban betörhessen a vállalat, a Vodafone-nal kötöttek megállapodást, aminek értelmében a telekommunikációs cég termékeit a Media Markt üzleteiben is elérhetővé tették. Ez azt jelenti, hogy a mobiltelefont Vodafone előfizetéses csomagban az MM-nél is megveheti a fogyasztó.

Bombera és Szilágyi elmondták, hogy a céljuk az, hogy a jövőben a többi telekommunikációs céggel, például a Telekommal, vagy a Yettellel is megállapodhassanak, így minden szolgáltató termékei és csomagjai elérhetőek lennének egy helyen.

A fogyasztók félnek a hitelektől

A Media Markt úgy látja, hogy 2023-ban jelentős visszaesés van az áruhiteles vásárlásoknál. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a magas kamatkörnyezet miatt a hitelintézetek visszafogták a 0 százalékos THM-mel kínált hiteleiket. Ez azt jelenti, hogy az áruhitelek akár 15 százalékos THM-mel is elkelhetnek, de igazából a fogyasztók kerülik ezeket.

Ez azt is jelenti, hogy a tudatos fogyasztók kevesebbet vásároltak év közben, így várnak azokra az ajánlatokra, amikkel hitel nélkül is beszerezhetnek bizonyos műszaki cikkeket. Közeledik a Black Friday, ami ma már Black November. A Media Makrtnál ehhez a kedvezményes időszakhoz közeledve rendkívül sokan kezdtek el feliratkozni a cég hírlevelére. Bombera szerint ez azt jelenti, hogy a vásárlók már most készülnek arra, hogy az év közben elhalasztott fogyasztást az akciós időszakban intézzék el.

Ennek ellenére nem hisznek abban, hogy utolérik a 2022-es Black November számait, ám hosszú távon így is kiemelkedő évre számítanak.