Kormányrendelet jelent meg a péntek esti Magyar Közlönyben a nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről.

Megint nyugdíjemelésről döntött a kormány: megjelentek a pontos számok a Magyar Közlönyben (Fotó: Kallus György/Világgazdaság)

Ebből kiderült, hogy 2024. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján

6 százalékkal kell emelni

a 2024. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, számos nyugdíjszerű és egyéb ellátást. Így például

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

fogyatékossági támogatást.

A rendelet összesen 28 jogcímet nevesít, érdemes tüzetesen átolvasni a Magyar Közlönyben, hogy pontosan kik érintettek. Mindenesetre rögzítették, hogy a rendelet alapján emelendő, 2024. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell folyósítani. Az is eldől, hogyha egy személy részére egyidejűleg több ellátást is folyósítanak, akkor ezeket külön-külön kell emelni.

A 6 százalékos emelést az indokolja, hogy a 2024-es előrejelzések szerint éppen ennyi, tehát 6 százalékos várható. Ezt kompenzálja előre a kormány. Ebben nincs semmi szokatlan, évről-évre így történik, az idén januárban például 15 százalékos emelés következett be. Ez sem bizonyult elegendőnek, mivel a nyugdíjas infláció várhatóan 18,5 százalék körül alakul 2023-ban. Ezért a különbözetet a kormány visszamenőleg és novembertől odaadta a nyugdíjasoknak. Erről részletesen itt írtunk.

Mennyi lesz januártól a nyugdíj?

Jelenleg az átlagos öregségi nyugdíj 217 232 forint. Ha ezt vesszük alapul, a hat százalékos emelés több mint 13 ezer forint pluszt jelent havonta. vagyis az átlagos öregségi nyugdíj januártól meghaladhatja a 230 ezer forintot. Hangsúlyozni kell, hogy ez csak egy ökölszabály szerinti számítás. Nyilván, aki ennél magasabb juttatásban részesül, az magasabb összeggel számolhat, akinek pedig az átlagtól elmarad a nyugdíja, az az összeget tekintve kevesebbre. Az arányok ugyanakkor azonosak.

Emellett azt is fontos tudni, hogy bár az emelés általában érinti a nyugdíjasokat, nem minden nyugdíj öregségi: a nyugdíjszerű ellátások körülbelül egynegyede nem az, hanem más jogcímen folyósítják. Éppen ezért szokás a medián nyugdíjból kiindulni, amelynél többet és kevesebbet is körülbelül ugyanannyian kapnak. A medián nyugdíj most mintegy 192 ezer forint. Ha erre vetítjük a hat százaléko, akkor a növekmény 11,5 ezer forint.

Mennyibe kerül a januári nyugdíjemelés?

Hivatalos összeg még nem hangzott el, az előzetes becslések 370 milliárd forintról szóltak. Ennyiből finanszírozza tehát a hat százalékos nyugdíjemelést a kormány a mintegy 2,5 millió jogosultnak. A novemberi nyugdíjkiegészítés egyébként körülbelül 190 milliárd forintjába került a költségvetésnek.

A most megjelent rendelet majd 2024. január 1-jén lép hatályba. Akkortól tehát számos más ellátás összege is meg fog nőni 6 százalékkal. Így például a rokkantsági járadék 55 500 forintról 58 830 forintra emelkedik, az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlása pedig 156 040 forint lesz.