Manapság sok szó esik a Magyarországra érkező külföldi munkavállalókról, főképp a Fülöp-szigeteki dolgozókról. A közvélemény mégis alig tud róluk valamit. A Világgazdaság utána járt, hogy a filippínó vendégmunkások mennyire megbízhatók és milyen munkakörökre érkeznek a hazánkba. Ebben Maier Dávid, a Terendo munkaerő-közvetítő ázsiai szakértője volt segítségünkre, aki rögtön fel is hívta a figyelmet arra, hogy külföldi munkavállalók számos országból is érkeznek Magyarországra.

A vendégmunkások nem veszik el a magyarok munkahelyét – a szakértő szerint.

Illusztráció: Shutterstock

Tavaly a legtöbb külföldi vendégmunkás a Fülöp-szigetekről érkezett hozzánk,összességében viszont a legnagyobb állomány az ukránoké. Az elmúlt időszakban inkább Ázsiából érkeztek hozzánk munkások.

Miért népszerű a fülöp-szigeteki munkaerő a magyar munkaadók körében?

Ennek megválaszolásáhouz előbb a kibocsátó országot kell szemrevételeznünk. A manilai kormány "nagy testvérként" figyeli az állampolgárait és óvja őket a kizsákmányolástól. Csak olyan országban engedi az polgárait munkát vállalni, ahol előzőleg felmérte a helyi körülményeket, a fizetéseket és a jogszabályi környezetet.

A kormány számon tartja, hogy ki, hol, mekkora fizetésért, meddig tartózkodik, sőt, még a munkaszerződések részleteit is ismeri. Az állam minden dolgozni indulót átvilágít, mielőtt kiengedné az országból és később is figyelemmel kíséri a sosukat.

A Fülöp-szigetek kormánya a külföldi munkaadókat, így a magyar cégeket is megvizsgálja.

A magyar munkáltatók annak ellenére is ragaszkodnak a filippínó vendégmunkásokhoz, hogy Ázsiából őket a legdrágább ide szerződtetni. A munkaadók ugyanis nagyrészt bízhatnak abban, hogy az érkezők kitöltik a munkaszerződésük idejét.

Tapasztalatok szerint alacsony a körükben a fluktuáció, ha az itthoni foglalkoztató megbecsüli őket és versenyképes feltételeket kínál – szögezte le Maier Dávid.

Veszélyesek lehetnek a magyar munkahelyekre a vendégmunkások?

Maier Dávid határozottan állítja, hogy nem, mert a filippínók és más vendégmunkások olyan pozíciókba érkeznek, amelyeket magyar dolgozókkal nem tudnak betölteni. Külföldi munkaerő alkalmazása nélkül bizonyos cégek ellehetetlenülnének, akár be is zárhatnak, ami hazai munkahelyeket is veszélybe sodor.

Van egy olyan mondás, hogy egy ázsiai vendégmunkás három magyar dolgozó munkahelyét védi meg

– nyomatékosította a szakértő. Egyébként pedig kvóta szabályozza, hogy a hazai munkaerőpiacra hány külföldi munkavállalót vehetnek fel a munkaadók.

Honnan érkeznek vendégmunkások Magyarországra?

A cégek szeretik még az Indiából, a Vietnámból, az Indonéziából, valamint Nepálból, Mongóliából, és Kirgizisztánból érkező munkaerőt is, ám ezeknek a hazánkban dolgozó állománya minden esetben tízezer fő alatti.

Tavaly a legtöbb vendégmunkás a Fülöp-szigetekről érkezett, mintegy tízezren.

A legfrissebb, 2022-es nemzetközi adatok szerint mintegy 2 millió filippínó dolgozott külföldön, közülük csupán 180 ezren keresték a kenyerüket Európában – mondta Maier Dávid.

Miért pont Magyarországot választják a vendégmunkások?

Azért, mert hazánk biztonságos, kellemes az időjárása és Európában található. A szegény országok lakosainak kitörési lehetőséget jelent, ha európai országból állásajánlatot kapnak, az itteni fizetés többszöröse az otthon megkereshetőnek.

Ázsiában teljesen másképpen tekintenek arra a dolgozóra, akinek van európai tapasztalata. A hazatérő munkavállaló ezután akár többet is kereshet, jobb életkörülményt teremthet magának és a családjának, mintha nem dolgozott volna külföldön – magyarázta az ázsiai munkaerő szakértő.

Mely országok népszerűek még a vendégmunkások között?

Az ázsiai munkaerő fő célterülete a Perzsa-öböl menti arab országok, mint Omán, az Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia, Katar vagy Kuvait. A Fülöp-szigetekiek között pedig népszerű még Tajvan, Japán, Malajzia és Szingapúr.

Ha az összes munkaerő-kibocsátó országot nézzük, akkor csak az arab térségben mintegy 25 millió külföldi dolgozhat jelenleg. Számukat nehéz megbecsülni, mivel egyre többen keresik ott a boldogulásukat.

Magyarország mennyire versenyképes a nyugati országokkal szemben a vendégmunkások bevonzására?

Ez kemény dió, mivel nyugati szintű béreket nem tudunk nyújtani, ráadásul mivel Magyarország a Schengeni övezet része, akár tovább is állhatnak a nálunk tartózkodási engedélyt kapott külföldi munkások, ám ekkor illegálissá válnak.

Vannak azonban vonzó tényezőink – mutatott rá a szakértő. Ilyen például, hogy nálunk még mindig jóval olcsóbb az élet, mint Nyugat-Európában. Ráadásul hazánk a közbiztonság terén is kiemelkedik.

Ezekhez adódik hozzá, hogyha már elintézték a magyarországi tartózkodásukat és munkahelyüket, sokan inkább maradnak itt, minthogy belevágjanak a bizonytalanba.

És esetükben nem csak arra kell gondolni, hogy más országban újabb lakhatást és munkahelyet kell találniuk, hanem arra is, hogy a vendégmunkások adott foglalkoztatóhoz kapják a munkavállalási engedélyt, azaz, ha a munkaviszonyuk megszűnik, akkor illegális bevándorlóvá válnak az Európai Unióban. Helyzetük későbbi legalizálása pedig lassú, bizonytalan és nehézkes, ha egyáltalán lehetséges.

A vendégmunkások különböző megfontolásait mutatja a déli szomszédunk esete is. Korábban írtunk arról, hogy habár Szerbiában alacsonyak a bérek, mégis sok ideiglenes munkavállaló választja megélhetése érekében.

Milyen munkakörökben foglalkoztatják a vendégmunkásokat hazánkban és más befogadó országokban?

Itthon leginkább a feldolgozó és gyártóiparban betanított, valamint szakképesítést igénylő munkakörökben foglalkoztatnak vendégmunkásokat. Amikor pedig sok az új beruházás, az építőipar is képes hirtelen sok munkaerőt felszívni. Mindemellett foglalkoztatnak ázsiai munkavállalót a vendéglátásban, a logisztikában, a mezőgazdaságban, valamint a takarítás terén is – sorolta a szakértő.

Míg Magyarországon főként betanított munkakörökre keresnek vendégmunkást, addig Nyugat-Európában inkább szakképesített álláshelyek várják a dolgozni akarókat. Oda főként kamionsofőröket, ápolókat, informatikai szakembereket, villanyszerelőket és hegesztőket keresnek.

A Perzsa-öböl arab államai pedig leginkább az építő-, az olaj- és gáziparba keresnek külföldi munkavállalókat, de ott a munkaerőpiac szinte minden szegmensében nagy számban dolgoztatják őket.

A Világgazdaság a magyar munkaerőpiacról megkérdezte Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt, aki többek között a vendégmunkások kapcsán is megosztotta a véleményét.