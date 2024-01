A kizárólag egyetlen szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek aránya erőteljesen csökkent az elmúlt négy évben – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága.

A nagyobb letöltésszám mögött az olyan, nagy adatforgalommal járó szórakozási lehetőségek terjedése állhat, mint például a streamingszolgáltatások használata.

A médiahatóság legutóbb kiadott helyhez kötött piaci jelentése a 2019. harmadik negyedév és 2023. második negyedév közötti időszakban vizsgálta a tévé-, a vezetékesinternet- és a vezetékestelefon-előfizetések piacát a szolgáltatóktól kapott adatok alapján. A csak vezetékes telefonszolgáltatást rendelők száma az első időszakban mért 311 ezerről 178 ezerre, a szólóban tévészolgáltatást rendelőké 244 ezerrel csökkent a kezdeti közel egymilliós számról. 2019 közepén még az összes ügyfél 36 százaléka fizetett elő egy szolgáltatónál egyetlen helyhez kötött szolgáltatásra, arányuk 2023 közepére 28 százalékra csökkent.

Ennek egyik fő oka lehet az a szolgáltatói törekvés, hogy valamilyen csomagajánlattal erősebben magukhoz kössék az ügyfeleket.

A közlemény szerint azonban nem minden kombinált csomag népszerű. Igazi előretörést ezen a téren a mobilszolgáltatást is tartalmazó csomagok, továbbá az internet plusz tévé kombináció ért el. A mobilszolgáltatással együtt valamilyen helyhez kötött szolgáltatást is megrendelők száma a vizsgált időszakban mintegy harmadával, 588 ezerről 945 ezerre nőtt. Az internet plusz tévé csomagra pedig több mint kétszázezerrel többen fizettek elő, mint korábban: 312 ezer helyett jelenleg már 513 ezer háztartás használja ezt a párosítást.

Tudatták azt is, hogy bár még mindig emelkedik a helyhez kötött internet előfizetések száma, a növekedési ütem messze elmaradt a korábbi években tapasztaltaktól: míg a 2010-es évek elején éves szinten 10 százalékos volt a növekedés, addig az utóbbi években legfeljebb évi 1-2 százalékos.

A tájékoztatás szerint más a helyzet az intenzitást jelző mutatóknál:

2019 közepén egy lakossági előfizetőre átlagosan mintegy 90 gigabyte havi letöltési forgalom jutott, 2023 közepén ez az adat már meghaladja a 160 gigabyte-ot, tehát közel 90 százalékkal nőtt a fajlagos, egy lakossági előfizetőre jutó letöltés.

A jelenség hátterében az olyan, nagy adatforgalommal járó szórakozási lehetőségek terjedése állhat, mint például a streamingszolgáltatások használata. Ezek minősége – és adattartalma is – folyamatosan fejlődik: míg néhány éve a videómegosztókon elérhető tartalmak döntő többsége 360p (a nagy felbontású – HD – megjelenítés formátuma) vagy 480p minőségben volt feltöltve, manapság általános a 720p, de akár az 1080p (full HD) felbontás is, márpedig az utóbbi adattartalma közel tízszerese a 480p minőségének. Érdekes módon a feltöltésben alig van növekedés, négy éve lényegében változatlanul 30 gigabyte per hó érték körül mozog.

A piaci jelentések összehasonítása szerint négy-öt évvel ezelőtt a 30 Mbps (másodpercenként 30 megabit) névleges letöltési sebesség megfelelt a lakossági igényeknek, manapság egy háztartás több tagja nehezen tud nagyobb sávszélességet igénylő tevékenységet egyszerre végezni vele. 2023-ra a 100 Mbps lett az a sebesség, amely fölött az átlagfogyasztó ritkán szembesül sebességkorláttal.

A lakossági piacon négy év alatt 35 százalékról 15 százalékra csökkent a 100 Mbps-nál lassabb kapcsolatok aránya. Még a 100 és 500 Mbps közötti sebességű hozzáférések is visszaszorulóban voltak az 500 Mbps-nál gyorsabb internet javára, amelynek részesedése 2023 második negyedévére már 57 százalékot ért el – olvasható a közleményben.