Kisebb meglepetésre nem az előzetesen belengetett 100 bázispontos ütemben vágta meg az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a kamatdöntő ülésén, így továbbra is két számjegyű maradt annak mértéke. A döntés hátteréről ahogy az lenni szokott, Virág Barnabás alelnök ad tájékoztatást.

Fotó: Kurucz Árpád

"Széles körű dezinfláció érvényesül a magyar gazdaságban" – kezdte a sajtótájékoztatót Virág Barnabás, aki szerint 2023-ban Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben az az EU-ban, emlékeztet rá, hogy 25,7 százalékról 5,5 százalékra mérséklődött, ezzel a visegrádi régióban is már a legalacsonyabb.

Az inflációs alapfolyamatok trendszerű javulása figyelhető meg

– tette hozzá, ezzel összhangban arra számítanak, hogy a dezinfláció 2024 elején is kitart.

A gazdasági növekedésre rátérve elmondta, hogy egyértelmű felpattanás látható.

Ugyanakkor a negyedik negyedévben visszafogott maradt a növekedés.

A külső pozíciónk jelentősen javult, a fizetési mérleg pozíció a korábban várt többletnél is jobb lehet Virág szerint.

Stabilitás orientált monetáris politikára van szükség

Az uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodást kedvező fejleménynek értékelte a tanács, ennek keretében kb. 3 milliárd euró érkezett Magyarországra.

A gyors dezinfláció és mérsékelt külső és belső kereslet lehetővé tette volna a kamatcsökkentés gyorsítását, de a múlt hét hétfő óta látott kockázat tényező megjelenése miatt a monetáris tanács fenntartotta a korábbi tempót.

Felfüggeszti a hosszú lejáratú betéti kötvény alkalmazását, jelentette be a Virág. A jegybank devizatartaléka historikus magas szintre emelkedett, a januári tendenciák is azt mutatják, hogy tovább növekszik, és meghaladhatja a 45 milliárd eurót. A tanács a következő hónapokban is adatvezérelten dönt, tette hozzá az alelnök.

Az inflációs közegről beszél Virág

A globális értékláncok fennakadásai a szállítási költségek újbóli emelkedését okozhatják Virág szerint, ugyanakkor arra számítanak, hogy nem látjuk a korábbi drasztikus szinteket. A monetáris tanács közelről figyeli az eseményeket. A nyersanyagpiacon az látható, hogy a feszültségek ellenére a gázárak alacsonyan, 30 dollár közelében vannak. A fejlett piacokon a hosszú hozamok emelkedtek az elmúlt időszakban, ezek a homaszszintek a tavalyi októberi értéknél alacsonyabban vannak.

A visegrádiak között a legalacsonyabb a hazai infláció

Az infláciról elmondta, a visegrádi országok között a legalacsonyabb volt decemberben. Szerinte jó esély van arra, hgoy az infláció számottevően megközelítse a jegybank célsávot. Erre utal, hogy a maginfláció három havi bázison 3 százalékon alakul. Ezt idén még az év elején a bázishatások segítik.

A dezinfláció 2024 elején is erőteljes marad

– mondta az alelnök, aki szerint januárban összességében 4 százalék körüli inflációs ráta is elképzelhető. Úgy látja, hogy a régiós országok között is Magyarország az alacsonyabb rátájú országokhoz fog tartozni.

A gazdasági növekedés a kereslet helyreállásán múlik

Az alelnök szerint a kereslet helyreállásán múlik az idei növekedés, szerinte a beruházási és fogyasztási döntéseknél a pszichológiai tényezők felülértékelődnek.

"Az óvatossági faktort akkor tudjuk csökkenteni, ha stabilan mérsékeljük az inflációt is", vélekedett Virág.

Ezzel párhuzamosan a külső pozíciónk is jelentősen javul, amiben az energiaegyenleg is szerepet játszik. Kiemelte, hogy két sikeres devizakötvény kibocsátás történt az év elején, amelyek fogadtatása pozitív volt, erős kereslet mellett. Azt gondolják, hogy ezzel a 2024-es kibocsátások jelentős része megvalósult, segítve egy stabil finanszírozási környezet kialakulását.

Hangsúlyozza, hogy a makrogazdasági környezet egy gyorsabb ütemű kamatcsökkentést is lehetővé tett volna, viszont az a zaj, ami a pénzpiacon érezhető volt, óvatosságra intette a jegybankot.

Megismételte, hogy a fogyasztói árindex elérheti a jegybank toleranciasávjának felső szélét, amivel 2025-ben már vissza is térhet ebbe a tartományba.

Kérdésekre válaszol az alelnök

Két forgatókönyvről tárgyalt a monetáris tanács, így a 75 és a 100 bázispontos csökkenés merült fel. Nagyjából hasonló súlyú érvek voltak a két csökkentés mellett, emiatt a monetáris tanácsban sem volt teljes egyetértés a kamatvágás mértékét illetően. jelezte, hogy folyamatosan monitorozzák a pénzpiaci mozgásokat. Arra a kérdésre, hogy fennmarad-e a 75 bázispontos tempó, úgy válaszolt, hogy adatvezérelten működik a tanács, mindig a bejövő adatok alapján hozza meg a döntését. Szerinte a 75 és 100 bázispontos vágás lehetősége februárban is terítéken lesz, de akkor is a bejövő adatok alapján fognak értékelni.

Arra a kérdésre, hogy miképp nézett ki a szavazati arány, azt mondta, két hét múlva a jegyzőkönyvből fog kiderülni, de annyit megelőlegzett, hogy nagy többség támogatta a 75 bázispontos kamatvágást.

Egy másik kérdésre, hogy mit okozott a pénzpiacokon az a sajtóhír, hogy Magyarországtól elvennék az uniós forrásokat az ukrán vétó miatt, azt mondta, jól láthatóan okozott zavarokat, de nem menne bele mélyebb elemzésbe, főleg, hogy a megnyugvás jelei tapasztalhatóak.