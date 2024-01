„Két dolgot vállalt a kormány a BYD tervezett szegedi beruházása kapcsán: az infrastruktúra fejlesztésére 47-48 milliárd forintot fordít, illetve ígért állami támogatást is, amelynek összegét akkor hozzuk nyilvánosságra, amikor azt jóváhagyja az Európai Bizottság” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Azt viszont a Szeged Televízió Híradójából lehet tudni, hogy a jövő év, azaz 2025 második felében már a termelés is megkezdődhet az üzemben. Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester arról is beszélt, hogy

a város iparűzési adóból származó bevétele már az építkezési munkák alatt is nőni fog,

a gyártás pedig fokozatosan indul be, a teljes felfutásra három-négy évet kell majd várni.

A jövő év második felében kezdődhet meg a termelés a BYD szegedi gyárában.

Fotó: AFP

Bejegyezték a BYD-et – a cég alaptőkéje kétszerese Szeged költségvetésének

A riportból az is kiderül, hogy mintegy 192 milliárd forintos alaptőkével az elektromosautó-gyár mögötti vállalat, a BYD Auto Hungary Kft. is bejegyzésre került – ez az összeg a város éves költségvetésének a kétszerese. A létesítmény a Szeged határában lévő, mintegy 300 hektáros ipari parkban, az ELI-ALPS lézeres kutatóintézet és a Science Park szomszédságában épül fel, az ázsiai konszern innen szolgálja majd ki az európai piacot. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg.

Az első két csarnokot az ELI-ALPS-től északra, az 5-ös főút mellett, tehát nem a közeli Liliom Lakópark szomszédságában húzzák fel. A Szeged TV által megkérdezett helyiek örülnek a beruházásnak, a legtöbben a munkahelyteremtést emelték ki. Nagy Sándor szerint a BYD hamarosan megvásárolja a 300 hektáros területet az önkormányzattól, utána pedig felgyorsulhatnak az események.

A tudósításban szó esik arról, hogy a kormány ugyan elveheti az iparűzési adót, ahogy tette azt az iváncsai akkumulátorgyárral, a dél-koreai SK Innovationnel, illetve a rácalmási gumiüzemmel és a szintén dél-koreai Hangkook Tire-rel, de a jelenlegi szabályozások védik a megyei jogú városokat, így Szegedet is.

Hiába vizsgálódnak, nem kell tartani tőlük

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, vizsgálódik az Európai Bizottság a kínai elektromosautó-gyártóknál, hogy tisztességtelen állami támogatásokkal tartják-e alacsonyan a járműveik árát. A nyomozásban

a BYD,

a SAIC és

a Geely is érintett.

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kiemelte, egyre inkább terjed Nyugat-Európában az úgynevezett decoupling, vagyis az a nézet, hogy a kínai gazdaságot le kell vágni Európáról. A miniszter szemében ez rossz döntés, mert a magyar kormány a szabadkereskedelem híve. Hozzátette: egyébként sem kell tartani az unió végrehajtó testületétől.