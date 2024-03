Elmúlt az az időszak, amikor kalákában épültek a családi házak, ahogy Nyugat-Európában, úgy Magyarországon is meg kell fizetni a szakmunkát – erről beszélt a Bruttó legújabb adásában Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) elnöke. A több tízezer hazai kisvállalat érdekképviseletét ellátó szervezet vezetője szerint rengeteg nehézségen van túl a mikro- és kisvállalati szektor, amely a belső kereslet hiánya mellett a magas kamatokat is megszenvedi, ráadásul az építőipar idén szerinte biztosan megtorpan.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Németh László elmondta, hogy a szakemberhiány továbbra is óriási probléma, a nehéz fizikai munkát igénylő szakmák, például az építőiparban, nem kedveltek a fiatalok körében, pedig ma már egy jó szakmunkás ér annyit, mint akinek van felsőfokú végzettsége.

Úgy gondolom, hogy mindig igaz az az állítás, hogy egy jó szakmunkás tud annyit keresni, mint egy diplomás. Meg kell fizetnünk ezeket az embereket

– hangsúlyozta az IPOSZ elnöke. Az építőipar mellett más szakmákra is érvényesnek tartja ezt a megállapítást. A szakácsokat és a vendéglátóipart említette, ahol nem a legideálisabbak a munkakörülmények, mert éjszaka is dolgozni kell. Arra számít, hogy az építőiparban korábban látott béremelkedések megtorpannak, ezért az a félelme, hogy a jó szakemberek – ahogy 2008-as válság után – ezúttal is elindulnak külföldre. Ráadásul nemcsak az a veszély fenyeget, hogy országot, hanem szakmát is váltanak, és a nehéz fizikai munkához már nem térnek vissza.

Ami az árakat illeti, úgy látja, hogy a megrendelő hajlandó kifizetni akár a magasabb árakat is, ha tudja, hogy végeredményben időtálló munkát kap cserébe.

Épp ezért lenne fontos szerinte, hogy mindenki kellő referenciával rendelkező szakembereket bízzon meg.

„Ezért is sajnáljuk, hogy az iparigazolványokat eltörölték, így nem tudja igazolni egy szakember, hogy igenis jogosult egy-egy ilyen munkavégzésre. Lehet, hogy még életében nem burkolt, de minden zokszó nélkül elvállalja” – mondta az IPOSZ elnöke, hozzátéve, hogy ezért is szorgalmazzák, hogy a szigorítson a kormány bizonyos szabályokon, ugyanis egyre több az a hiba, amivel megkeresik őket.

Hangsúlyozta, olyan újabb és újabb technológiák és alapanyagok jelennek meg, amelyeket meg kell tanulni. A legkisebb cégeknek van erre a legkevesebb idejük, ráadásul nem is nagyon voltak olyan pályázatok, amelyekből ezt tudták volna finanszírozni.

Ezért kérjük folyamatosan a kormánytól, hogy mint ernyőszervezet hadd tudjuk mi ezt megszervezni. Az IPOSZ-nak van egy olyan országos hálózata, amelyen keresztül járási szinten elérhetők lennének ezek a képzések, és amivel versenyképessé tehetnénk legkisebbeket is

– mondta a Németh László. „Ha valóban a magyar gazdaság alapját kell fejleszteni – tette hozzá –, akkor a mikro- és kisvállalatokat kell segíteni, ők vannak ugyanis a legtöbben.”

A teljes adás itt hallgatható meg: