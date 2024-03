Az új tarifa- és kedvezményrendszer szerinti értékesítés március 1-jei elindítása óta az első héten már több mint háromszázezret váltottak a vármegye- és országbérletekből, és több mint 20 ezer darabot ezek napijegy változataiból. A nagy érdeklődést az is bizonyítja, hogy a hó eleji, a szokásosnál intenzívebb bérletvásárlási időszak adatai alapján március 1-7-ig 37 százalékkal ugrott meg az értékesítés a februári azonos időszak adataival összevetve, közölte a MÁV. Szerintük mindez arra utal, hogy az új tarifarendszer a korábbinál több utas számára képes vonzó alternatívává tenni a közösségi közlekedést Magyarországon.

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

A MÁV-VOLÁN-csoport február 21-én indította el az ujtarifa.hu weboldalt, amelyet két hét alatt már közel kétszázezren látogattak meg. Itt grafikus és térképes ismertetők, valamint gyakran ismételt kérdésekre (GYIK) adott válaszok segítségével látjuk el részletes információkkal a közösségi közlekedést választókat.

Az új rendszerben megmaradt kétfajta bérletből, azaz a vármegye- és országbérletekből 315 ezret váltottak utasok, ezek kétharmadát teszik ki a vármegyei változatok.

A vármegye- és országbérletekből a tavaly májusi bevezetésük óta összességében már több mint 5,6 millió fogyott. A teljesen új napijegy változatokból (Magyarország24 és Vármegye24) a 20 ezret közelítik az eladások. A vármegyebérleteket tekintve az – immár a BKK járatain is elfogadott – Pest vármegyei bérlet okozta a növekedést, valamint a napijegynél is a Pest vármegyei változat vezet. Az elmúlt héten értékesített vármegye- és országbérletek négyötödét a MÁV-VOLÁN-csoport pénztáraiban, automatáinál, illetve online felületein (ELVIRA, MÁV app) vették.

A Pest vármegyebérlet érvényes a BKK járataira is

A MÁV szerint az eddigi visszajelzések alapján arról sokan hallottak, hogy a Pest vármegyebérlet immár Budapesten belül is használható,

de sokan még nem hiszik el.

Pedig mindenki, aki ezt kiváltja akár fővárosiként, akár agglomerációban vagy vidéken élőként, márciustól már nemcsak a vonatokkal, helyközi buszokkal utazhat Budapestre, hanem a HÉV-eket és – minimális kivétellel – a BKK járatait is korlátlanul igénybe veheti egyetlen bérlettel (országbérlet vagy Pest vármegyebérlet).

A Magyarország24 és a Vármegye24 napijegy viszont nem érvényes a BKK járatain. Az elővárosban a választás szabadságát kínálja a Pest vármegyebérlet, mert az utasok felszállhatnak pl. Dunaharasztiban a Volánbuszra vagy a HÉV-re, és anélkül, hogy újabb jegyet kellene venniük, a fővárosban is felszállhatnak szinte minden helyi járatra is. Ha egy hónapban valaki csak egyszer vagy kétszer közösségi közlekedéssel kimegy Budapesten kívülre, akkor már megéri Pest vármegyebérletet váltania. Az új napijegyek, amelyek kizárólag a helyközi közlekedésben használhatók, akár alkalomszerű kirándulásokra, utazásokra is egyszerű megoldást hoztak, jelzi a MÁV.

Van már kutyabérlet is

A vasúttársaság szerint a Kutya országbérlet kiemelkedően kedvező árát jól mutatja, hogy hét nap alatt már majdnem annyit, mintegy háromszázat váltottak, mint tavaly egész évben összesen. Az 1890 forintba kerülő bérlet havi négy utazás esetén már olcsóbb, mint alkalmanként jegyet váltani a négylábú házikedvencek számára.

Kerékpár országbérletből ezidáig több mint hétszázat váltottak. Fontos tudni, hogy a kerékpár- és kutyabérletek pénztárakon, automatákon kívül a MÁV appból válthatók meg, az online ELVIRA felületén egyelőre – technikai okokból – nem lehet megvásárolni.