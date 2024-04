A Budapest Airport az mértékére való tekintettel az elmúlt két évben négy részletben emelte a munkavállalói béreket – közölte a cég. Még 2022 márciusában átlagosan 13 százalékkal (bizonyos munkakörök esetében 15 százalékkal), októberben pedig a következő évi emelés egy részét előre hozva további 10 százalékkal nőtt a vállalatcsoport munkatársainak fizetése.

Fotó: Shutterstock

A tavalyi év márciusában a repülőtér-üzemeltető végrehajtotta a béremelés második részét is, amely akkor további 7 százalékos növekedést jelentett. Az idei év egyösszegű, átlagosan 15,5 százalékos béremelése márciustól lépett érvénybe; az első megemelt bér április elején érkezett. Az elmúlt két év bérfejlesztése összességében azt jelenti, hogy a BUD-csoport munkatársai átlagosan 55 százalékkal keresnek többet idén márciustól, mint 2022 februárjában.

Az idei béremelési csomag részeként tovább emelkedik a karácsonyi jutalom, valamint bizonyos munkakörök esetében a bónusz összege is. A munkába járási támogatást a Budapest Airport a továbbiakban is fenntartja; a Budapesten kívülről, autóval közlekedők támogatása kilométerenként 20 forint, a Budapest közigazgatási határán belül élők pedig havi bruttó 14 286 forint utazási költségtérítésre jogosultak, amelynek nettója meghaladja a havi tömegközlekedési bérlet, vagy fedezi a Pest vármegyebérlet árát. A város közigazgatási határán kívülről, vonattal vagy busszal ingázóknak a jogszabálynak megfelelő 86 százalékos bérletártérítés jár.

A Budapest Airport a családokat is támogatja. Jogszabály szerint az apa gyermeke születése esetén 10 munkanap szabadságra jogosult, ebből azonban 5 nap után csupán a távolléti díj 40 százaléka jár. A vállalat ezt a 40 százalékos távolléti díjat – az elmúlt évek gyakorlatát fenntartva – kiegészíti 100 százalékra.

Az elmúlt években az egész légiközlekedési iparág, így a Budapest Airport is példa nélküli kihívásokkal szembesült. Munkatársaink, a repülőtéri közösség érdeme is, hogy az akadályokat le tudtuk küzdeni, és nemcsak a légikikötő zavartalan működését tudtuk biztosítani, hanem azt is, hogy 2023-ban megkaptuk az Európa legjobb repülőtere címet – hangsúlyozta Zahorán-Pirisi Zsuzsa, a Budapest Airport humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.