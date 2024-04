„Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy az európai Mere szupermarket-hálózat mostantól Magyarországon is elérhető lesz” – írják abban az e-mailben, amelyet az orosz diszkontlánc képviselői potenciális üzleti partnereiknek küldtek szét még idén február végén. A Haszon által szemlézett üzenetben a társaság ambiciózus terveket vázol fel. Eszerint „az elkövetkező év” során 20 üzletet nyitnak Budapesten és az agglomerációban, három év múlva pedig 200 üzletükben már 700 millió eurós forgalmat szeretnének elérni.

Ambiciózus terveket vázolt fel az orosz diszkpontlánc / Fotó: Shutterstock

Az orosz kiskereskedelmi láncot 2009-ben alapították, azóta húsz országban mintegy 2500 üzletet működtet. Akárcsak az Aldi vagy a Lidl, a Mere is úgynevezett hard diszkontlánc, azaz portékáit rendkívül nyomott árakon kínálja vevőinek. Az e-mailben

azt ígérik, áraik a piaci átlagnál 20 százalékkal alacsonyabbak lesznek,

mégpedig „a gyártókkal való közvetlen együttműködés, a szigorú költségellenőrzés és a minimális kereskedelmi felár miatt”.

Elsősorban olyan vevőkre számítanak, akik átlagos és átlag alatti jövedelemmel rendelkező, családos emberek, akik megtervezik vásárlásaikat és heti egy-két alkalommal keresik fel az üzletet. A Mere-ben kapható termékek köre körülbelül 1500 cikkből áll majd, ebben élelmiszerek, háztartási vegyiáru, italok és iparcikkek is szerepelni fognak.

Valószínűsíthető, hogy az orosz diszkontlánc főként saját márkás termékeket kínál majd.

A nyugat-európai szaksajtó 2022-ben arról számolt be, hogy a Mere az orosz–ukrán háború miatti szankciók és az ennek nyomán fellépő ellátási nehézségek miatt kénytelen volt bezárni osztrák, belga, francia, német, spanyol és brit üzleteit. Azóta Belgiumban újra próbálkoznak, ezúttal MyPrice néven. A német Lebensmittel Zeitung pedig tavaly szeptemberben úgy értesült, az orosz diszkontlánc nem mondott le teljesen Európáról, csupán most Kelet-Európára koncentrál. Szerbiában például egy év alatt 13-ról 30-ra növelte az egységei számát, és 48 millió euró árbevételt ért el. Litvániában pedig, ahol nagyjából két tucat üzlete van, 50 millió eurós forgalmat bonyolított tavaly. Iparági szakértők szerint ebbe az átformált stratégiába illene bele a magyarországi terjeszkedés is. Hazai pályán egyébként, szankciók ide vagy oda, jól teljesít a Mere, sajtóhírek szerint tavaly árbevétele 40 százalékkal nőtt, és elérte az 5 milliárd eurót.