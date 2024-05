Airbnb helyett autóbérlés: egy év alatt visszajöhet egy hárommilliós jármű ára

A használtautó-piac évek óta nehéz helyzetben van, a használt gépjárművek egyre drágábbak, ráadásul csökken a választék belőlük és nő a várakozási idő rájuk. Az új gépjárművek, különösen az elektromos autók vásárlásakor pedig pár év alatt többmilliós értékcsökkenéssel kell számolniuk a vevőknek. A magyar fejlesztésű RentBen autómegosztó platform kalkulátorával bárki kiszámolhatja, mennyit keresne a meglévő gépjárműve bérbeadásával – olvasható a cég közleményében.

Egy átlagos felszereltségű, 3–5 év közötti, 5 millió forint körüli négykerekűvel 253 ezer forint havi bevételünk lehet / Fotó: RentBen

Egy fiatalabb járművel többszázezreket kereshetünk havonta

Az ingyenes kalkulátorba az autó típusán, értékén, korán, teljesítményén és felszereltségén kívül beírhatjuk azt is, hogy egy hónapban hány napot tudjuk rendelkezésre bocsátani. A rendszer az adatok alapján megjeleníti, hogy egy hónapban mennyit kereshetünk az adott gépjármű bérbeadásával. Egy átlagos felszereltségű 3–5 év közötti, 5 millió forint körüli autóval például 253 ezer forint havi bevételünk lehet, ha 10 napra bérbe veszik tőlünk.

Nagy az igény a hétköznapi autók kölcsönzésére

„Aki a 2012–2013-as hullámban nem tudott élni az konstrukcióval, az most jóval kisebb kezdőtőkével, biztonságosan elindulhat akár saját autóval, akár egy kifejezetten befektetési céllal megvásárolt gépjárművel a passzív jövedelemszerzés útján A kölcsönzési statisztikákon azt látjuk, hogy nagyon nagy az igény a hétköznapi autók kölcsönzésére, a legtöbben ezeket keresik.

Ugyan a kínálatunkban megtalálható a Ferraritól az i7-es BMW-n át mindhárom Európában elérhető típusú Tesláig sok izgalmas jármű, a rendszeresen kölcsönzött autók között a Ford, Skoda, Toyota gyártók praktikus modelljei szerepelnek leginkább” – részletezi Laczi Barbara, a RentBen tulajdonosa.

A 16 500 felhasználót meghaladó RentBen adatai alapján az említett nagyközönség számára gyártott autók azok, amelyek fenntartása rentábilis, bérlési gyakorisága nagy, így ezekkel lehet a leggyorsabban megtérülő befektetést eszközölni.

Egy év alatt visszajöhet egy 3 milliós autó ára,

így az ingatlanbefektetésnél jóval gyorsabban megtérülő és kisebb belépési küszöbű lehetőségnek ígérkezik az autó-bérbeadás. Fontos szempont volt, hogy a platformon mind a bérlők, mind a bérbeadók számára az összes költség látható legyen, itt nincsenek a klasszikus járműkölcsönzéskor megszokott apró betűs részek vagy rejtett díjak.

Felhasználó–felhasználó közti bérlés

Az utóbbi években a multi kölcsönző cégekkel kapcsolatban megszaporodtak a negatív tapasztalatok, ugyanakkor, míg pár éve féltek az autójukat bérbeadni az emberek, ma már sokkal nagyobb bizalom van bennük. „Rendszerünkben a bérbeadók és autóbérlők kölcsönösen értékelik egymást, aki esetleg szabálytalanságot követ el, azzal előbb megfizettetjük ennek költségét, majd helyzettől függően értékeljük, hogy foglalhat-e a jövőben a platformon. Ez adja a bizalom alapját” – mondta el Laczi Barbara.

A hazai nagyvárosokban pezseg lejobban a bérautóbiznisz

A RentBen tulajdonosa szerint a márkaszervizeknél tapasztalható megnövekedett várakozási idő és a csereautók hiánya is a bérlés felé tereli a sofőröket. Hiszen, aki autóval jár dolgozni és szállítja a családot, az nem tud heteket várni, míg végre megérkezik az új alkatrész a szervizbe. Beszámolt arról is, hogy a legtöbb bérbe vehető gépjármű Budapesten található és a bérlések száma is itt a legtöbb, de Pécsett, Szegeden és Debrecenben is van egy jó közösség bérbeadókból, illetve a legtöbb nagyvárosban folyamatosan nő a felhasználók száma– számolt be Laczi Barbara. Hozzátette: idén tavaszra már 43 hazai városban találunk bérelhető RentBenes autót, jövőre pedig több európai országban is szeretnének jelen lenni, valamint további fejlesztésekkel is készülnek.