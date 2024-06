Azahriah: mindenki megnyugodhat – mégsem lett bukás a Puskás-koncert

Hosszú interjú jelent meg Azahriah menedzsereivel, Tóth Gergővel és Tóth Kristóffal a HVG-n. Ők ketten nem először szólaltak meg, korábban a 444-nek is nyilatkoztak. A téma ezúttal is a popsztár Puskás Arénában adott három koncertje volt.

Erről korábban a Világgazdaság is többször beszámolt. Még május végén írtunk arról, hogy az első koncertet megelőző napokban még ezrével hirdettek jegyeket, aztán arról is, hogy az itthon soha nem látott produkció nem feltétlenül érhette meg anyagilag, miután az jelent meg, hogy a nagyjából 1,5 milliárd forintos költségű szervezés körülbelül 1,5 milliárd forint jegybevételt termelt. Ezzel kapcsolatban annak idején lapunk is kereste Azahriah menedzsmentjét, de nem szerettek volna erről beszélni.

Ezúttal viszont már igen és új számokat jelentettek be.

Jelen állás szerint a május 24-26. közötti triplakoncert kétmilliárd forintos bevételt ért el (ha jól értjük, ebben nem csak a jegyekből befolyó összeg van benne – a szerk.) és nettó 1,4 milliárd forintnyi költségből valósult meg. Tehát ez alapján

Azahriah mintegy 600 millió forintos nyereséggel zárta a Puskás-koncertet, de ez még nem végleges.

Az is kiderült ugyanis, hogy még most is érkeznek be számlák a szervezőkhöz, így például a színpadon használt technika tárolása is kiadást jelent. Tóth Gergő és Tóth Kristóf azt is elárulta, hogy eredetileg csak 800-900 millió forintos költséggel kalkuláltak, ami tehát végül majdnem megduplázódott. Ezt részben nem látható tételekkel és az inflációval magyarázták. A show munkálataiban egyébként megközelítőleg 1500 ember vett részt és egy éven keresztül zajlott a megvalósítás.

A három koncertre összesen 138 890 jegyet adtak el. Az első, péntekin 45 ezer néző volt, a másik két napon (szombaton és vasárnap) pedig 47-47 ezer.