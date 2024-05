Egészen páratlan eseménysorozat játszódott le a múlt hétvégén Magyarország legnagyobb befogadóképességű stadionjában, a Puskás Arénában.

Bukás lehetett Azahriah tripla koncertje a Puskásban – csillagászati összegek derültek ki / Fotó: david bodnar / Azahriah / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a jelenlegi leginkább felkapott pop előadó, Azahriah egymás után három koncertet is adott. Ha nem is csordultig teltház, de vitathatatlanul tömegek előtt, ezzel pedig új fejezetet nyitott a rendszerváltás utáni hazai zenetörténetben. Csak, hogy világos legyen: az rövid úton eldőlt, nem csak a 22 éves sztár képes "megtölteni" a Puskás Arénát.

Most szombaton a legendás Hungária lép fel ugyanitt, a hírek szerint bőven 40 ezres közönség előtt. Az esemény azért is mozgat meg sokakat, mert a Fenyő Miklós fémjelezte együttes legutóbb majdnem 30 éve szerepelt a Puskás Aréna elődjében, a Népstadionban. Rá egy hétre, június 8-án a Halott Pénz lép fel a stadionban, majd a brit pop-rock banda, a Coldplay következik június 16-án, akik ugyancsak tripláznak a Puskásban és június 18-19-én is koncerteznek.

Azt viszont már senki nem veheti el Azahriah és csapatától, hogy ők voltak az első hazai zenészek, akik megtöltötték a Puskás Arénát. A produkciójuk ezért is állatorvosi ló, amiből számos konklúzió levonható, így például az anyagiak terén is. Talán kevesen gondolnák, pedig könnyen lehet, hogy dacára Azahriah népszerűségének,

a Puskás Arénában adott tripla koncert bukás volt.

Ez nem valamiféle légből kapott feltételezés, hanem a frissen megjelent számokból következik.

Bukás lett Azahriah koncertje a Puskás Arénában?

Az, hogy a Puskásban tartott Azahriah tripla koncert bukás lehetett anyagi szempontból (kizárólag a jegyeladásokat nézve, a merchandising nélkül), azt követően merülhetett fel, hogy Azahriah ügynöksége, a Supermanagement tulajdonosa, egyben ügyvezetője Tóth Gergely, valamint Tóth Kristóf projektmenedzser hosszú podcast-interjút adott a 444-nek. Ebben sok minden szóba került, egyebek mellett az is, hogy

majdnem 1,5 milliárd forint volt a költsége a Puskás-koncerteknek,

miután nem spóroltak semmin. Mindez nem csak a csillagászati összeg miatt figyelemreméltó, hanem azért is, mert a koncert szervezője, egyben hivatalos jegyértékesítője, a Broadway Ticket Hungary Kft. ügyvezetője, Kovács Zoltán a múlt hét közepén azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy kicsivel több mint nettó 1,5 milliárd forint jegybevételt értek el, miután a 27 százalékos áfa nagyon sokat levesz.

Vagyis ezek alapján az egyik oldalon van majdnem 1,5 milliárd forintnyi kiadás, a másikon pedig kicsivel több mint 1,5 milliárd forint bevétel. Ebből pedig az következik, hogy nagyjából nullás lehetett a három Puskás-koncert eredménye, ami azért finoman szólva is negatív meglepetés lenne. (Persze, annak idején a Sziget fesztiválról is gyakran hangzott el, hogy hiába a többszázeres látogatószám, veszteséggel működik – a szerk.)

Miért lehetett bukás az Azahriah-koncert?

Csakhogy a már idézett podcastben előkerült egy szempont, ami valamennyire érthetővé teszi az esetleges veszteség közeli végeredményt. Elhangzott ugyanis, hogy a Puskás Arénába szervezett koncert akkor nullszaldós alapesetben, ha legalább 35 ezer jegyet értékesítenek. Azt is tudjuk, hogy a három Azahriah-fellépésre összesen több mint 130 ezer belépőt adtak el, vagyis koncertenként átlagosan 43-45 ezret. Miután az Azahriah-showt tényleg nem aprózták el, világszínvonalú technikát használtak – csak a színpad 250 millió forintba került –, benne van a pakliban, hogy

a 35 ezer jegynél többre volt szükség ahhoz, hogy egyáltalán nulla körülire kihozzák a rendezvényt.

Biztosat azonban nehéz állítani, mert Azahriah menedzsmentje elzárkózott az elől, hogy tisztázza a kérdést. Arról érdeklődtünk írásban, hogy végeredményben nyereséges, nullszaldós vagy veszteséges lett-e a tripla koncert a Puskás Arénában. A Világgazdaságnak a Supermanagement úgy reagált, hogy köszönik a megkeresését, de "nem szeretnének nyilatkozni".