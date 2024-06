Ezért szabályoznák az iskolai mobilhasználatot

Az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat megteremti a jogszabályi alapját az iskolai mobiltelefon-használat szabályozásának – közölte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Szabályozhatják a mobil használatát az iskolákban / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon-használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben a mobil náluk van, vagy akár csak a táskájukban hever – mondta Rétvári Bence.

Az államtitkár hozzátette:

A benyújtott javaslat előtt a Belügyminisztérium digitális konzultációt is tartott. Ebben a tanárok és igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobilhasználat szabályozását, mert a mobil eltereli a diákok figyelmét.

A tanárok munkáját is megnehezíti, ha a diákok figyelme megoszlik

Ugyanakkor fontos, hogy megmaradjon a diák lehetősége a mobil használatára az iskolaidő előtt vagy után a szülőkkel való kapcsolattartáshoz. Ha pedig a tananyag elsajátításához a mobil is szükséges, akkor a tanár engedélyével be lehet vinni tanórára is a mobilt – mondta Rétvári Bence.

A magyar tudományos kutatások mellett az UNESCO és az ENSZ kutatásai is igazolják, hogy a túlzott mobiltelefon-használat csökkenti az oktatási teljesítményt.

Franciaország, Hollandia, Olaszország, Szlovákia és Anglia már határozott lépéseket tett a mobiltelefonok kiszorítására az iskolából. Az iskolai mobiltelefon-használat visszaszorítása az iskolai internetes zaklatások, cyber-bullying esetek számát is csökkenti. Az okoseszközök – mobilok, laptopok, tabletek – használatának az iskolában a diákok tanulását kell szolgálniuk, és nem a figyelmük elterelését a tanulásról – tette hozzá az államtitkár.

A kormány hétfő délben benyújtott egy 90 oldalas törvényjavaslatot, amelyről kedden kivételes eljárással dönt az Országgyűlés. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott, több tíz oldalas javaslatban szerepel a többi között, hogy korlátoznák a mobiltelefonok használatát az iskolákban.