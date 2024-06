A kreatívipar a jövő gazdasági motorja lehet

A háború miatt gyengélkedő európai, valamint a német gazdaság alacsony teljesítménye továbbra is késlelteti a hazai ipari teljesítmény helyreállását. A kormány terve, hogy idén újraindítja, jövőre pedig tovább emeli a gazdasági növekedés ütemét. Elengedhetetlennek tartja az ipar bővítését az innovatív területek felé. Például a kreatívipar is a jövő ágazata, a gazdasági növekedés egyik motorja is lehet. A magyar gazdaság az uniós gazdaságok éllovasai közé tartozott az első negyedévben.

2024.06.07. 10:07 | Szerző: Belics Krisztina

A Központi Statisztikai Hivatal nyers adatai szerint 2024 áprilisában az előző év azonos időszakához képest 6,4 százalékkal nőtt, míg a tisztított adatok szerint 2,4 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene – írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kreatívipar is bekerül majd a húzó iparágazatok közé / Fotó: Mediaworks A közlemény szerint 2024 áprilisát vizsgálva az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal mérséklődött az ipari teljesítmény. A magyar gazdaság alapvető tényezői jól teljesítenek: az ikerdeficit megszűnt, fél éve folyamatosan nőnek a reálbérek, egyre több inaktív lép a munkaerőpiacra, négy hónapja pedig növekszik a kiskereskedelmi forgalom is. A magyar gazdaság az uniós gazdaságok éllovasai közé tartozott az első negyedévben Az ipar teljesítményének helyreállását továbbra is a háború negatív hatásai miatt gyengélkedő európai gazdaság, különösen legfontosabb külpiacunk, a német gazdaság alacsony teljesítménye késlelteti. Ahhoz, hogy az exportaktivitás újból növekedésnek indulhasson – a kormány által is képviselt – azonnali tűzszünetre és békére van szükség. A hazai ipar várható fordulatát egyfelől az élénkülő belső kereslet, a visszaeső miatt a háztartások óvatosságának fokozatos oldása támogathatja, másfelől pedig a kormány olyan beruházásokat támogató intézkedései, mint például a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram és a Széchenyi Kártya Program. A idén 2,5 százalékkal, jövőre pedig 4,1 százalékkal növekedik Tekintettel arra, hogy a reálbérek hazánk külpiacain is növekedésbe fordultak, továbbá a nemzetközi kamatszint is mérséklődhet, az év második felében a külpiaci konjunktúra fokozatos, ám mérsékelt javulása várható. Ez hozzájárul a magyar ipari teljesítmény fokozatos helyreállásához. A kormány idén újraindítja, jövőre pedig tovább emeli a ütemét, azaz a GDP 2024-ben 2,5 százalékkal, 2025-ben pedig 4,1 százalékkal fog növekedni. Ennek eléréséhez elengedhetetlen az ipar teljesítményének bővítése, valamint a nyitás az olyan dinamikusan fejlődő, innovatív ágazatok felé, mint az egészségipar, a kreatívipar vagy épp az elektromosjármű-ipar – olvasható a minisztérium közleményében. A kreatívipar a jövő ágazata, a gazdasági növekedés egyik motorja lehet Ezt elősegítve a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Divat & Design Ügynökséggel együttműködésben létrehozta a Kreatívipari Fórumot, amely szakmai javaslatokkal segíti az ágazat teljesítményének növelését. Az elektromosjármű-piac is új lendületet adhat Az elektromosjármű-piac fokozódó térnyerése pedig nemcsak a kapcsolódó ágazatoknak, hanem a teljes hazai ipar teljesítményének és versenyképességének új lendületet adhat. A Nemzetgazdasági Minisztérium ezekre a kiemelt ágazatokra fókuszálva dolgozta ki a kormány új versenyképességi stratégiáját, célja, hogy hazánk gazdasági fejlettsége 2030-ra elérje az uniós átlag 90 százalékát.