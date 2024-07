Bundáskenyér négyezerért? Megszólalt a szakma a tihanyi számlaügyről

A vendéglátós ipartestület egyébként

néhány éve már szorgalmazta a vendéglátó üzleteknek a szállodákhoz hasonló osztályba sorolását.

Hajdan, nagyjából a nyolcvanas évekig, voltak luxus-, első osztályú, másod- és harmadosztályú helyek, sőt negyedosztályúig terjedt a besorolás, amelybe minden belefért.

Ez a törekvés egyelőre elhalkult, pedig talán segítené a tájékozódást.

Kiemelt helyen kiemelt áron

Persze a Tihanyi Bencés Apátság mellett valószínűleg minden jelzés nélkül egyértelmű, hogy kiemelt árazású vendéglátóhely üzemel a Balaton legdrágább településén, a legjobb adottságú helyen.

Egy felső kategóriás helyeket üzemeltető vendéglátóipari cégvezető lapunknak azt mondta, hogy

hisztinek tartja a tihanyi sztorit, ami újabb alkalom volt arra, hogy ismét terítékre kerüljenek a balatoni árak.

Pedig – tette hozzá – számos budapesti hely üzemel, ahol hasonló vagy még magasabb árakat láthatunk az étlapon, mégis teltházasak, sőt hosszú sorok állnak, köszönhetően ott is a nagy számban érkező külföldi turistáknak. Ilyen többek között a Gerbeaud cukrászda vagy a New York Kávéház, és sorolhatnánk az éttermeket is hosszan.

„A tihanyi cukrászda különleges helyen üzemel, és az ilyen páratlan értéket mindenhol a világon beárazzák” – érvelt a szakmabeli cégvezető, aki a történteket hisztinek tartja. A Forma–1-es Magyar Nagydíj idején a Hungaroringen a büféárak is csillagászatiak voltak, pontosan tükrözve az esemény árfolyamát.

Megkerestük az Apátsági Rege Cukrászdát is, de egyelőre nem reagáltak levelünkre.