Dinnyeszezon: már nem kell hinni Lőrincnek

Hosszabb lesz a dinnyeszezon

A szezon koraiságáról beszélt Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete (MDE) elnöke is, aki szerint július elején már minden magyarországi kiskereskedelmi láncban jelen volt a magyar dinnye. A koraiságnak az is a következménye lett, hogy a magyar dinnye a külpiacokon „összefutott” az olasz és a spanyol termékkel, emiatt ezek – akkorra már alacsony – árait kellett követni. Ez pedig magával húzta a belpiaci árakat is, de legalább nem omlott össze az értékesítés. Mint kiemelte: ne higgyünk Lőrincnek, a hazai dinnye augusztus 10. után is jó minőségű lesz, sőt, a szeptember 5-i Lőrinc-nap után is fogyasztható lesz, várhatóan szeptember végéig.

Az idei gyümölcsszezon annyira változatos, hogy például a csapadékellátottság esetében kéthavonta változott az, hogy jó, vagy rossz az évjárat. Egyre inkább igaz, hogy a legnagyobb ellenség a klímaváltozás és az időjárási szélsőségek – mondta Apáti Ferenc, a FruitVeB Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. Az, hogy soha nem volt ilyen korai a szezon a gyümölcsöknél, nemcsak a termelést, hanem a piacokat is „megboríthatja”, vagyis nemcsak a termelési módszerekben kell alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hanem a piaci stratégiákban is – emelte ki.

Azt pedig, hogy olcsó és jó minőségű gyümölcs, el kell felejteni, ezek egymást kizáró fogalmak.

Elég csak arra gondolni, hogy frisspiaci gyümölcsöt ma már csak öntözött, fagyvédett és jéghálóval ellátott ültetvényeken lehet biztonságosan termelni, ez pedig rendkívüli módon megnöveli a költségeket. Szerencsére léteznek olyan technológiai megoldások és fajták, amelyekkel a változó klimatikus és piaci körülményekhez képesek alkalmazkodni a hazai termelők, emellett pedig rendelkezésre állnak a támogatások és a szakértelem is – tette hozzá.