Egy tankkal Caorléba – leteszteltük az új Ford Kuga full hibridet

Ahogy halad előre egy férfi a korban úgy változik az autós preferenciája, így egy ötven pluszos tuti nem mondaná egy fürge kis GT-re, hogy jó autó, ahogy egy húsz pluszos nem mondaná egy alacsony fogyasztású SUV-ra ugyanezt. Igen ám, de ahogy haladunk előre az időben a GT-s húsz pluszosok sem akarnak lemondani a dinamikus autóról családalapítás után sem. A kétezres évek elején az olaszok és a svédek erre találták ki a sport kombikat, vagyis a lóerővel telepakolt SW-ket. Volt-e értelme, vagy sem, azt a globális eladási adatok mutatják meg. Tény, hogy ezek a sport kombik ma is keresettek, ám a prémium márkás SW-ket ma már inkább a fogyasztás alapján választják a családosok. Más kérdés persze, hogy a technológia fejlődésével egy nem sport kombiba is pakolnak olyan motorokat, ami hozza az elvárt dinamikát. Nagyjából ugyanez zajlik a családi egyterűeknél is. Ugyanakkor – és ez az én személyes véleményem – attól nem lesz valami jó, ha megpróbál valami másnak látszani, mint ami. Vagyis nem attól lesz jó. Mindig az a kérdés, hogy jól kihasználható-e arra, amire alkották. Az új Kuga esetében a nagy motor és a nagy teljesítmény elsősorban a különösen takarékos hibrid hajtást szolgálja.

Az új Kuga a ráncfelvarrás után (Fotó: Hőnyi Gyula)

Benzinár-sokk

Kicsit összekuszálódtak a preferenciák köszönhetően a dízel, majd a teljesen elektromos autók adta nyomatéknövekedésnek. Erre jött az autós utazás költségnövekedése, ami nem csak a magyarokat, az összes európait homlokon csapta. Az általános preferencia az alternatív hajtásláncok felé mutat – dinamika és alacsony fogyasztás, ami nem összekeverendő a rallye-sporttal.

A szakma és maguk az autós szakújságírók összecsengő véleménye, hogy a járható középút az elektromos és a robbanó motoros autók közötti átmenet lehet, vagyis a plug-in hybrid, vagy az öntöltős full hibrid technológia.

A Ford az új Kugába ennek a két technológiának a legfejlettebb változatát pakolta állítva: ez izgalmas jövőt hoz az autósoknak. Van ebben némi túlzás, hiszen bőven elég, ha valami az, aminek látszik. A Kuga plug-in a gyári adatok szerint 69 kilométer elektromos meghajtásra képes, a full hybrid változat pedig a városi használat során a megtett út több mint 60 százalékát képes elektromos hajtással abszolválni.

Mindez az 50 literes tank mellett 900 kilométeres hatótávolságot feltételez.

Az autó egyébként erre van optimalizálva, a gyári beállítások, az elektronika, az utastér, arra ösztönzik a vezetőt, hogy spóroljon.