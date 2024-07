Járatkésések: megszólalt az osztrákok által felelősnek kikiáltott HungaroControl

A HungaroControl cáfolta az Indexnek azokat az osztrákok állítását, miszerint a magyar légiforgalmi irányítás létszámhiánya okozza a járatkéséseket.

Sok a késés, a késve indulás Európa-szerte / Fotó: Shutterstock

Az európai légtérben bekövetkező késések élénken foglalkoztatják a nemzetközi és a hazai sajtót is, hiszen itt a nyári utazási főszezon, és már úgyszólván napi rendszerességgel röppennek fel járattörlésekről, tíz-húsz órán át, vagy még tovább repülőtereken várakoztatott utasokról szóló hírek.

A magyar légitársaság illetékese többek között arról is beszélt, hogy zömében a légiirányítás kapacitáshiányai és a sztrájkok okozhatnak majd késéseket, de időjárási és geopolitikai nehézségekre is fel kell készülni idén. Utóbbiról a Világgazdaság is beszámolt, miután a téma Wizz Air nyárindító sajtótájékoztatóján is szóba került.

A légiirányítás Európa-szerte komoly utánpótláshiánnyal küzd, ami szűk keresztmetszet a légi közlekedésben, és a késések zömét ez okozza

– világított rá a probléma gyökerére akkor Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője, hangsúlyozva, hogy aki náluk foglalja a jegyét, mindenről kap értesítést.

Ehhez képest Daniel Liebhart légiforgalmi irányító, az osztrák Vida nevű szakszervezet légi közlekedési osztályának vezetője a héten arról nyilatkozott, hogy

az európai légtérben bekövetkező késésekért a létszámhiánnyal küzdő HungaroControl a felelős,

és ezért felszólította a magyar kormányt, hogy biztosítson jobb munkakörülményeket a légiforgalmi irányítóinak.

A HungaroControl válaszul közölte, hogy nem kevesebben, sőt tulajdonképpen többen dolgoznak a cégnél, mint korábban (2019-től napjainkig az akkori 179 légiforgalmi irányítói létszám 185-re emelkedett).

Az Index által megszólaltatott utazási szakértő is azt hangsúlyozta, hogy

ha csak Budapesten múlna, hogy egy járat el tud-e időben indulni, nem lenne ennyi késés.

Európában a helyzetet tovább nehezíti az ukrán és az orosz légtérzárlat és korlátozások, ami miatt zsúfoltabbak a terelések miatt egyes országok légterei.

A magyar utasokat is érintő jelentős késések miatt több légitársaság ellen már a múlt héten vizsgálatot indított Budapest Főváros Kormányhivatala, ami egyelőre nem zárult le.