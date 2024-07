Klímaváltozás: szerencsés helyzetben vannak a magyarok, bár a viharkárok már rekordot dönthetnek

Klímaváltozás árvizekkel és viharokkal: ezek okozzák a legnagyobb épületkárokat / Fotó: AFP

A lakásbiztosítási piacon nemcsak a klímaváltozás, hanem az esetleges helyreállítási költségek megugrása is jelentős hatással van a matekra. Az elmúlt néhány évben az építőipari munkadíjak és építőanyag árak is drasztikusan megdrágultak.

A klímaváltozással a szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbak és erőteljesebbek lesznek

a prognózis szerint, ebből a jelenleg is tomboló extrém hőség, a harmadfokú hőségriadó mellett az is látható, hogy volt már februárban és októberben is pusztító vihar nálunk – mondta Lambert Gábor.

Hozzátette:

kezd kiszámíthatatlanabbá válni az időjárás,

tornádó is volt már Magyarországon.

Ahol egyre gyakoribbak a kirívó időjárási katasztrófák, mint például Floridában a hurrikánok, ott már több biztosító is kivonult, mert egyszerűen nem érte meg ott szerződni, mások annyira megszigorították a feltételeket, amennyire csak lehet.

A hurrikánok miatt az Egyesült Államok bizonyos területeiről már kivonultak a biztosítók, vagy csak nagyon drágán szerződnek a fokozott veszély miatt / Fotó: AFP

Itt nem luxus a biztosítási díj

A magyar lakásbiztosítások nem drágák, és alapból is sok mindenre, legalább egy tucat tűz és elemi kárra kiterjednek, ami nemzetközi viszonylatban egyáltalán nem magától értetődő – hangsúlyozta a MABISZ kommunikációs vezetője.

Mindeközben

Nyugat-Európában sok helyen már csak egy-egy bizonyos kárfajtára kötnek szerződést,

és azt is igen borsos áron, emiatt több olyan ország van, ahol az ingatlanok jelentős része nincs semmire sem biztosítva.

Ez egyelőre nagyobb kockázat, mint a klímaváltozás, ami ellen a hazai ügyfelek többsége még igazán megfizethető díj fejében tudja magát, pontosabban ingatlanát biztosítani – derül ki a nemzetközi összehasonlításokból.