Felemás eredményeket hozott eddig a gyümölcsszezon, a meggy csalódás

Július közepére gyakorlatilag befejezték a meggy szedését, és az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint az országos átlagtermés a tavalyihoz képest mintegy 20 százalékkal csökkent, hektáronként 5,3 tonnára. Nagyok voltak a szélsőségek országosan az egyes tájegységek között: az egy hektárra jutó termésmennyiség Baranya és Nógrád vármegyében mindössze 1,9–2,4 tonna, míg Hajdú-Biharban 11,5, Komárom-Esztergomban pedig 15 tonna volt.

Idén mosolygósabbak voltak a kajszitermelők / Fotó: Ádám János / Mediaworks

Szintén nagyon előrehaladt a kajszi szedése a jelentés időpontjára, és a terület 90 százalékáról származó adatok szerint a kajszitermés a két évvel korábbi kimagasló termésátlagot is felülmúlta idén, a betakarított termésmennyiség a jelentés időpontjában 28,3 ezer tonna volt, a szüret addigra tizenegy vármegyében befejeződött. A legjobb termésátlagot hektáronkénti 18 tonnával Somogy vármegyében érték el, és itt is termett a legtöbb kajszi is (6,1 ezer tonna), az országos termésátlag pedig a somogyinak mintegy harmada, 6,3 tonna volt hektáronként.

Az őszibarack termésátlaga 10,8 tonna körül alakult hektáronként, ami közel kétszerese a tavalyinak,

ez az adat azonban csak a terület 51,2 százalékának leszedése utáni.

A zöldborsó és a zöldbab egyaránt gyengébben teljesített, mint tavaly. A fontosabb szántóföldi zöldségek közül a zöldborsó betakarítása a terület 98,6 százalékán, 13,9 ezer hektáron fejeződött be, a termésátlag 4,2 tonna volt hektáronként, ami 17,6 százalékkal kevesebb, mint 2023-ban. A zöldbab esetében 98,2 százalékos volt a készültség, a termésátlag 9,2 tonna körül alakult, ami 10,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Augusztus közepéig csak a burgonyatermő-terület negyedén szedték fel a gumókat, a termésátlag 28,1 tonna volt hektáronként. Ez lényegesen jobb az elmúlt években mértnél (tavaly 25,1, 2022-ben pedig 20,9 tonna volt a hektáronkénti átlag), de ez még nem garancia semmire, hiszen a betakarítás ilyen korai szakaszában 2023-ban is még 27,9 tonna volt az átlag.