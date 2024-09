Airbnb: országos jelentősége is lehet a terézvárosi döntésnek

A Facebookra felrakott videójában a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra elmondta: Bármilyen döntést is hoznak az emberek a Terézvérosban javasolni fogja a kormánynak, hogy hozzon Budapesten is, vagy akár országosan is ennek megfelelő szabályozást.

Fotó: Kurucz Árpád

A főváros VI. kerületének lakói vasárnap estig szavazhatnak arról, betiltsák-e Terézvárosban a „társasházi lakások kiadását Airbnb-típusú szálláshelyként”, vagy sem. A helybéliek minderről ügydöntő szavazás formájában dönthetnek, amely idehaza újszerű formája a közvetlen demokrácia megteremtésének. A szavazást nem egyetlen napon, hanem két héten keresztül rendezik, azon a felnőtt állampolgárokon kívül a 16 és 18 év közöttiek is részt vehetnek. Érvényességi és eredményességi küszöb nincs.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatása szeirnt figyelemmel fogja követni a szavazást, és úgy gondolja, hogy neki, mint politikusnak az a feladata, hogy az emberek véleményét képviselje.

A fővárosi Fidesz vezetője szerint a lakosság döntése nagyban befolyásolhatja Budapest jövőjét, hisz, ha nem is precedens, de mindenképpen mintateremtő elvként fog szolgálni a szavazás eredménye.

A Világgazdaság korábban megírta, kínálatnövekedést okozhat a fővárosban, középtávon megfizethetőbb irányba terelheti a lakásárakat és a bérleti díjakat az airbnb-zés esetleges betiltása. Az airbnb-zés jövőjéről döntő népszavazás egyelőre csak a VI. kerületre vonatkozik, de a budapesti és az országos albérletárakra, valamint az eladó lakások piacára is hatással lehet. A szeptember elején kezdődött és a hónap közepén záruló népszavazás lakáspiaci hatásairól az Ingatlan.com közölt elemzést, megjegyezve: e lakásokra vonatkozó kormányzati szabályozás is készül, amelyet néhány héten belül bejelentenek.