Az aszály árnyékában: új gépekkel ismerkednek a magyar gazdák

Nagy István az öntözésfejlesztésről elmondta, hogy

a Vidékfejlesztési program keretei között több mint 1200 öntözési projektet támogattak összesen 177 milliárd forint összegben. Ez magában foglalta a régi rendszerek szinte teljes rekonstrukcióját, 32 ezer hektáron pedig új öntözési lehetőségeket.

A víz visszatartásában és a légköri aszály mérséklésében a fás vegetációknak is fontos szerepük van, 2019 óta pedig az országfásítási program keretében elültetett 184 millió facsemete a mezőgazdaságnak is hasznot hajt – mondta. A miniszter szerint a Bábolnai Gazdanapok most azért is különösen jó időben tartott rendezvény, mert 2024 ősze és tele a gépvásárlási pályázatok ideje, a kiállításon pedig a potenciális pályázók kipróbálhatják az elérhető legjobb gépeket.

A termelés mellett az értékesítés is kulcskérdése az eredményességnek – hívta fel a figyelmet Nagy István. A magyar agrárium exportorientált, a megtermelt gabona mintegy fele még ma is exportra kerül, még úgy is, hogy ma már agrárexportunk értékének több mint 70 százaléka valamilyen feldolgozott termék eladásából származik.

A Bábolnai Gazdanapokon több konferenciát is tartanak, köztük a Burgert Róbert, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát egykori vezérigazgatója és Szabó István, a nádudvari Vörös Csillag mezőgazdasági termelőszövetkezet elnöke és a Kukorica és Iparinövény Termesztési Együttműködés (KITE) Zrt. elnöke születésének századik évfordulója alkalmából.