Minden eddiginél sikeresebb szezont zárt a balatoni hajózás

Augusztus végén lezárult a balatoni hajózás főszezonja. Nyár végéig bezárólag a Balatoni Hajózási Zrt. kompjai 1 millió 229 ezer, a személyhajók pedig 791 ezer utast szállítottak. Így idén a BAHART tavalyhoz képest már két hónappal korábban, augusztus végére elérte a kétmilliós utasszámot – közölte a társaság.

Egyre népszerűbb a balatoni hajózás, a forgalom jócskán megnőtt tavaly óta / Fotó: BAHART

A balatoni hajózás is bekerült a legnépszerűbb programok közé

A BAHART közleménye szerint a kiemelkedő sikerhez a kormány által biztosított, 6 milliárd forintos támogatás eredményeként szolgálatba álló új hajók is hozzájárultak. Az így kialakított

sűrűbb menetrend, a színes programválaszték és az új családi kedvezmények hatására a forgalom a tavalyi rekordév nyári hónapjaihoz képest 10 százalékkal növekedett.

Az új kompok és katamaránok népszerűségét mutatja az is, hogy idén a balatoni hajózás felkerült a legnépszerűbb programokat összesítő, Best of Balaton listájára.

Csaknem hatvanezerrel többen kompoztak idén

A kompok utasszáma 59 ezerrel haladta meg a tavalyi eredményt, és már több mint 500 ezer utast szállítottak Szántódrév és Tihanyrév között.

A főszezon alatt tapasztalt fokozott kereslet az új kompok és katamaránok iránt jól mutatja a megvalósult szolgáltatásfejlesztés turisztikai jelentőségét. A flotta friss tagjainak köszönhetően idén minden korábbinál előbb érte el a BAHART a kétmilliós utasszámot

– emelte ki Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója.

Veigl Gábor szerint a magas utasszám visszajelzés arra, hogy igény és szükség is van a jövőben hasonló fejlesztésekre, melyek révén modern és környezetkímélő kompokkal biztosíthatják az itt élők és a környéken megszálló vendégek közlekedését. Úgy véli, ezzel hozzájárulnak a helyben lakók életminőségének növeléséhez, továbbá a négy évszakos balatoni turisztikai élménykínálat bővítéséhez is.

Népszerűek a személyhajók

A személyhajók forgalma 134 ezer fővel emelkedett az idei szezon végéig. A legtöbben Balatonfüred, Keszthely, Siófok, Balatonlelle és Balatonalmádi kikötőiből indultak sétahajózni, míg a menetrendi hajózásban legszámottevőbb növekedés a legnépszerűbb Fonyód–Badacsony útvonalon történt.