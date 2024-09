Hiába kérdezi Vitézy, továbbra is titok, minek alapján osztott ki 200 millió forint prémiumot Karácsony

Mint Karácsony Gergely főpolgálrmester tájékoztatásaiból ismert, nem túl rózsás Budapest anyagi helyzete. A baloldali városvezető mégis több, vezetőállású munkavállaló prémiumkifizetését hagyta jóvá. Karácsony 200 millió forint kiosztásáról döntött. A premizáltak listáján pedig szerepel a járatritkításkor a fővárosi utasokat vágásérett pulykához hasonlító Walter Katalin, a Városháza-ügyben feltűnő Barts J. Balázs és Mártha Imre is.

Fotó: Purger Tamás / MTI, Bánkúti Sándor

„Jóváhagytam, mert a munkaszerződésük úgy szól, hogy a teljes éves javadalmazásuk nagyjából 72 százalékát személyi alapbérként, havonta kapják meg, míg a teljes javadalmazásuk 28 százalékához csak akkor juthatnak hozzá, ha a teljesítménykövetelményeknek is megfelelnek – ebben az esetben viszont jog szerint jár nekik ez a prémium” – érvelt Karácsony Gergely azután, hogy a prémiumok összege napvilágra került.

Most kicsit részletesebb indoklást szeretett volna Vitézy Dávid, ám mint Facebook-posztjából kiderült, nemigen kapott választ. A főpolgármesteri választáson alulmaradt Vitézy Dávid július óta várja a választ Karácsony Gergelytől. Most is azt kérdezi: „Milyen dokumentumok, milyen teljesített célkitűzések alapján kaptak 200 millió forint prémiumot a fővárosi cégvezetők Karácsony Gergelytől júliusban?”

Mint írta, két hónapja nem tudjuk a választ, pedig már július közepén kérte, hogy „az összes jutalmazott cégvezető feladatkiírását és a teljesítési igazolást az alátámasztó dokumentumokkal együtt hozza nyilvánosságra” a főpolgármester. Nem tette meg. Ezt követően Vitézy levelet írt a főpolgármesternek megválasztott fővárosi képviselőként, abban az alábbiakat kérte:

Kérem tisztelt Főpolgármester urat, hogy szíveskedjen megküldeni vagy nyilvánosságra hozni az összes, Budapest Fővárosi Önkormányzata többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vezető állású munkavállalója számára a 2023. és 2024. évre vonatkozóan kitűzött prémiumcélokat hivatalosan meghatározó dokumentumokat, valamint a 2024 júliusában jóváhagyott teljesítményértékeléseit az előző évre kitűzött prémiumcéloknak, valamint az azok elbírálását alátámasztó dokumentumokat, értékeléseket, melyek alapján Főpolgármester úr a kifizetés mértékét megállapította. Kezdeményezem, hogy a jövőben ez a tájékoztatás évről évre rendszeres és automatikus legyen.

Mint Vitézyi Dávid posztjában jelezte, válasz a mai napig nem érkezett.