Az uniós kereskedelempolitika fojtogatja az európai baromfitermelőket

Bár pontos és megbízható információk nincsenek a kínai termelés mennyiségéről, az gigantikus. Becslések szerint 3-3,5 milliárd kacsát állítanak elő Kínában, ez az európai termelés mintegy 20-25-szörös mennyisége. A jókora szállítási távolságok miatt a termék elősütött kacsafiléként, fagyasztva érkezik az EU-ba. A statisztikákból kiderül, hogy bár 2020-ban még „csak” 15 ezer tonna kacsahús érkezett Kínából, ez 2023-ra megduplázódott, a 2024. évi pedig elérheti a 36-37 ezer tonnás mennyiséget is. Nagyságrendileg ez a mennyiség megegyezik a legjelentősebb termelő országok (Magyarország vagy Lengyelország) éves termelésének mennyiségével. A kínaiak által az EU-ba (valamint az Egyesült Királyságba) szállított elősütött kacsa le is tarolta a HoReCa (szállodás, éttermek, kávézók) szektort és a kínai éttermeket, iszonyú nehéz helyzetbe hozva az európai szereplőket. A kereskedelempolitikai anomáliák természetesen itt is ugyanazok, mint az előzőkben már leírtak:

senki nem ellenőrzi a termékelőállítás módját például állategészségügyi, antibiotikum-felhasználási és állatjóléti szempontból, egy minimális védővám megfizetése esetén szabad az út.

Ha mindezekhez hozzávesszük, hogy a közelgő Mercosur-megállapodás évi 180 ezer tonna többletkvótát biztosítana a dél-amerikai közös piacba tartozó országoknak, így például Brazíliának, akkor kifejezetten drámainak tűnik az európai baromfitermelés helyzete.

A BTT elnök-igazgatója szerint pedig nem kellene sok, hogy az ágazat dinamikusan tudjon fejlődni. Egyenlő pályák, egyenlő esélyek és ezek ellenőrzése, betartatása az EU teljes területén.