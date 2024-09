Döntöttek: a kormány segíteni fogja a Miskolctapolca Barlangfürdő újjáépítését

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn Miskolc megválasztott polgármesterével, Tóth-Szántai Józseffel egyeztetett a tűzkárt szenvedett miskolctapolcai barlangfürdő kapcsán – írta közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Mint ismert, péntek este kigyulladt a Barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete, majd a tűz az intenzív oltás ellenére átterjedt egy közel ezer négyzetméteres épületrészre is.

A Miskolctapolca Barlangfürdő hatalmas kincs a városnak és a térségnek, egyúttal Magyarországnak is kiemelkedő turisztikai attrakciója / Fotó: Vajda János

A nemzetgazdasági miniszter biztosította a megválasztott városvezetőt, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került, miután a fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni.

Tóth-Szántai József elmondta, hogy a fürdőt üzemeltető cég átszervezésekkel biztosítja a munkavállalók számára munkahelyeik megtartását, valamint hogy a foglalással rendelkező turistákat más miskolci fürdőkben igyekeznek fogadni és ellátni.

Az Európában egyedülálló, nemzetközi relevanciával is rendelkező Miskolctapolca Barlangfürdő hatalmas kincs a városnak és a térségnek, egyúttal Magyarországnak is kiemelkedő turisztikai attrakciója.

A történelmi gyökerű, parkos-erdős természeti környezetben létesült komplexum egyedülállóságát a barlangrendszerben kialakított medencék adják, a létesítmény minősített gyógyfürdőként Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által támogatott lakossági gyógyászati célú ellátást is nyújt.

A barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete péntek este gyulladt ki / Fotó: Vajda János

A létesítmény turisztikai súlyát jelzi, hogy a Covid-járvány előtt évente közel 300 ezer, 2024 első hét hónapjában 147 ezer látogatót fogadott.

A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy a károk felmérése jelenleg is zajlik, de azt már most látni, hogy feltehetően igen tetemes mértékűek. Kárt szenvedett a térség egyik legfontosabb turisztikai szolgáltatója, és vele együtt a munkavállalók és családjaik is, ezért a kormánynak segítenie kell a minél gyorsabb újjáépítést.