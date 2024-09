A tavalyinál is többet költöttek tanévkezdésre a családok

A szeptemberi tanévkezdés költségeiről készített online felmérést a Pepita.hu, 2225 olyan szülő bevonásával akiknek gyermeke általános vagy középiskolás. Az összeállításból kiderült: a szeptemberi iskolakezdés költségei messze túlmutatnak az írószereken és a klasszikus felszerelésen.

A legtöbben íróasztalt, irodaszéket és iskolatáskát vásároltak idén tanévkezdés előtt / Fotó: Molcsányi Máté

A tanszerek mellett további kiadások tehelik a szülőket tanévkezdéskor

Az iskolakezdés nem csupán a klasszikus felszerelések beszerzésével jár, hanem sok esetben komoly extra költségeket is jelent a családok számára – derült ki a Pepita.hu friss felméréséből.

A kutatás rávilágít, hogy a szülők jelentős részének – mintegy 33 százalékának – gyermekük sportolási lehetőségeinek biztosítása, 32 százalékának az új íróasztal vagy szék beszerzése jelentette a legnagyobb kiadást. A felmérés szerint közel 30 százaléknyi azok aránya, akik a tanévkezdés kapcsán számítógépet vagy laptopot vásároltak, illetve sokuknak különórákra is költeniük kell a tanév során. A szülők ötöde a gyerekszoba átalakítására is szánt pénzt, míg kétharmaduk frissítette gyermeke ruhatárát, cipőit a becsengetés előtt. A családok kiadásai nagymértékben eltérhetnek attól függően, hogy hány éves a gyermek, hiszen a nagyobbak esetében a kollégiumi díjak vagy akár az albérlet költségei is a szülőket terhelik.

Íróasztalt, irodaszéket és iskolatáskát vettek a legtöbben

„A saját, iskolakezdést megelőző másfél hónapos értékesítési adataink azt mutatják, hogy a legnagyobb növekedést az íróasztal és irodaszék, valamint iskolatáskák és iskolatáska-szettek kategóriában értük el tavalyhoz képest az értékesített termékek számában” – mondta el Dorcsinecz József, a Pepita.hu társalapítója.

Az íróasztalok esetében annak ellenére is 57 százalékos növekedést látunk az összes bruttó vásárlási értékben, hogy az átlagos vásárlási érték 21 százalékkal csökkent tavalyhoz képest

– jelezte Dorcsinecz József, aki hozzátette, hogy idén az iskolatáskákért a Pepita.hu webáruházban átlagosan 15 ezer forintot fizettek a vevők vásárlásonként, ami azt jelenti, hogy tavalyhoz képest átlagosan 31 százalékkal nagyobb értékben költöttek. Kiemelkedő növekedést értek el még a könyvek, valamint laptopok és laptophátizsákok eladása terén is ebben az időszakban az iskolakezdéshez kapcsolódó kategóriák közül.