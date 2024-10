Egy reményük maradt a magyar gazdálkodóknak: a búza

Idén júliusban 864,5 ezer hektár őszibúza-területtel számolt aratási helyzetképében az Agrárminisztérium a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) jelentése alapján, ami jóval alatta maradt az előző év októberében jelzett 972,2 ezer hektáros vetési szándéknak. Idén viszont akár ellentétes irányú is lehet a „tévedés”, és a ténylegesen elvetett őszi búza területe akár a NAK által becsült 922,4 ezer hektáros vetési szándékot is meghaladtatja.

Most a búza vetéséhez is jók a körülmények / Fotó: Shutterstock

A gabonatermelőktől érkező hírek alapján legalábbis ezt a következtetést vonta le a Világgazdaságnak nyilatkozó Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Ő így véli, hogy a vetésterület a tavalyit 70 ezer hektárral is meghaladhatja és közelítheti a 940 ezer hektárt.

Ennek most több oka is van, például, hogy a búza aszállyal és a hősokkal szembeni ellenálló képessége jobb, mint a kukoricáé. Az idei termésátlag az előzetes jelentések szerint 24 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly, és 5,6 tonna körül alakult hektáronként. Ugyancsak csökkenti a kukoricatermelésbe vetett hitet, hogy ebben a kultúrában olyan mértékű aflatoxinfertőzöttséget hoz a nagy meleg, amit egyszerűen nem tudnak kezelni. Lakatos szerint az eddigi mérések alapján 40-50 százalék körüli lehet az aflatoxinfertőzöttség.

A takarmánykeverők menekülnek a kukoricától

– mondta. Fordult az arány, és most a búzából terveznek 1,4 millió tonnás felhasználást, míg a kukorica mennyisége 800 ezer tonnára süllyedhet a takarmánykeverékekben. Az biztos, hogy a toxin miatt most mindenki óvatos, alaposabban mér: a Hajdú Gabona például a gyorsvizsgálat után akkreditált laborokkal is bevizsgáltatja a vételre szánt kukoricát.

Átírja a piaci viszonyokat a toxin

Az árak is reagáltak a kukoricapiaci helyzetre: a toxinos tételek tonnánként 38-40 ezer, az egészséges termény pedig – folyamatos áremelkedéssel – most már 70 ezer forint fölötti áron cserélnek gazdát. A toxin két éve is nagy probléma vol t, akkor a feldolgozásra használhatatlan kukoricát főleg Olaszországba, égetőművekbe tudták eladni – emlékeztetett Lakatos Zoltán. Akkor még lehetséges volt az ukrán kukorica importja, amit az ipari felhasználók ki is használtak. Most azonban bajban vannak, az ukrán import tilos, Magyarországtól délre ugyancsak probléma a toxin, a közelből esetleg a lengyel piacról jöhetne áru, de annak biztosan magasabb lenne az ára, mint a magyarországinak. Ugyanez igaz az esetleg felmerülő tengerentúli – brazil, argentin vagy USA-beli – szállítmányokra is.

Beütött a toxin a kukoricapiacon – a termés közel fele megfertőződött

A két évvel ezelőttinél is nagyobb területen és nagyobb mértékben fertőződött meg toxint termelő gombával a kukorica. A toxin ellehetetleníti a termény jelentős részének ipari és takarmánycélú felhasználását és az exportját is. A most betakarított kukorica több mint 40 százalékában a toxin jelenléte határérték fölötti.

Közben pedig az őszi vetésekhez kedvező az időjárás, a talaj elegendő vizet kapott. A már elvetett repcék gyönyörűen fejlődnek, de a jelek szerint a gazdálkodók már kicsit beleuntak abba, hogy az elmúlt években nem szerepelt jól a növény. Úgy tűnik, bejönnek a korábbi szakértői becslések, mert a tervezett vetésterület több mint 40 ezer hektárral alacsonyabb a tavalyinál (143,8 ezer hektár), miközben 2018-ban még 330 ezer hektáron termesztették az őszi káposztarepcét. Itt az ok

a klímaváltozás,

a piaci nehézségek és

az uniós a hatóanyag-kivonások miatt megoldatlan növényvédelem.

Újra a búza viszi a prímet

A lisztpiacon most nyugalom van, bár a szeptemberi áremelésnél port kavart, hogy egy-két piaci szereplő ezt arra akarta használni, hogy piacot szerezzen, de az erőviszonyok alapvetően nem változtak. Most mindenkinek nagyon oda kell figyelnie, hogy jó lisztet őröljön, ami most a szokásosnál is nagyobb feladat, mert a búza minősége sem volt jó. Közben pedig a jó búzáért folyó versenybe beszállt a takarmányipar is. Most már nehéz, és csak magas áron lehet jó minőségű kenyérgabonát vásárolni, de a malmoknak az információk szerint tavaszig megvan a készletük.

Lakatos Zoltán a lisztárakban idén már nem vár változást, a következő mozgást a januári munkabér- és egyéb költségek emelkedése indíthatja el.

Biztató, hogy a román piacon most elindult egy áremelés, ami kedvez az oda kiszállító hazai malmoknak, amelyek versenyképességét a forint euróval szembeni mostani gyenge, 400 forint fölötti árfolyama is segíti.