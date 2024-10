Egyre több gyerekkel próbálnak kapcsolatot létesíteni idegenek a neten

Nem vagy egyedül

Az Internet Hotline tapasztalatai szerint a gyermekek gyakran próbálják egyedül megoldani ezeket a helyzeteket, azt feltételezve, hogy a felnőttek úgysem tudnak segíteni, pedig lenne hova fordulni:

az NMHH által 2011-ben létrehozott Internet Hotline jogsegélyszolgálat fennállása óta már több mint 18 ezer bejelentést kezelt online visszaélésekkel kapcsolatban.

A bejelentéseket – amelyeket akár anonim módon is meg lehet tenni – szakképzett elemzők kezelik. Ha visszaélés gyanúja merül fel, a szakértők a szolgáltatókhoz fordulnak a sérelmezett tartalmak vizsgálata céljából, illetve bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrséggel veszik fel a kapcsolatot. Az Internet Hotline szoros együttműködésben áll a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodával, valamint a legnagyobb közösségimédia-platformokkal is, így például a Metával, a Google, a YouTube, a TikTok és a Discord munkatársaival.

Főként a szülőket célozza meg a kampány

A bejelentések kezelése mellett kiemelten fontos a tájékoztató tevékenység is: az októberben induló edukációs kampány elsősorban a szülőket célozza, hiszen fontos, hogy felismerjék, ha gyermekük online visszaélés áldozatává vált, és tudják: van hová fordulni és merjenek is segítséget kérni. Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője elmondta, a kampányban felhívják a szülők figyelmét azokra az online jelenségekre és veszélyekre, amelyekkel gyermekeik és ők maguk is találkozhatnak az online térben. Arra biztatják a szülőket, hogy bátran merjenek segítséget kérni.