Nagy Márton: a német gazdaság válsága maga alá teperte a magyar gazdaságot

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Világgazdaság konferenciáján tart előadást 9 órától "Fókuszban a növekedés" címmel. Arról is beszélt, hogy a magyar belső kereslet kezd helyreállni, azonban a külső tényezők hiányát nem tudja ellensúlyozni. A gazdaság szerinte már most kettészakadva, a kormányzat pedig a belső konjunktúráért tud felelősséget vállalni. Az is kiderült, mennyi pénz van a a vidéki otthonfelújítási programra.