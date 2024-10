Varga Mihály: folytatjuk a béremeléseket

Folytatja a magyar kormány a béremeléseket, idén 830 milliárd forinttal többet fordít bérekre, mint tavaly – jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter a parlament költségvetési bizottságában tartott éves meghallgatásán. A tárcavezető szerint amit pénzügy- költségvetési politikában vállaltak korábban, azokat tartani tudták. Kiemelte, hogy rekordon van a foglalkoztatottság, soha ennyien nem dolgoztak a magyar gazdaságban. Nemcsak 6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, hanem kifizették a 13. havi nyugdíjat is, idén eddig már 4200 milliárdot fordítottak a nyugdíjakra.

Fotó: Hegedüs Róbert

Ráadásul a tárcavezető szerint idén az infláció 3,6-3,7 százalék lehet, tehát a nyugdíjak vásárlóértéke is növekszik. A rezsicsökkentésről azt mondta, az energiaárak jóval visszafogottabbak, mint 2022-2023-ban. A rezsivédelmi alap működik, ellátja a funkcióját, amivel a magyar családok terheit csökkentjük, jegyezte meg. Varga szerint idén már a gazdaság is növekszik, az első félévben másfél százalékkal bővült a GDP, miközben jelentősen nőtt a fizetések vásárlóereje.

Tartható az idei hiánycél Varga Mihály szerint

A miniszter elismerte, hogy közben egyensúlyjavító intézkedésekre volt szükség, így 675 milliárd forint értékű beruházás elhalasztásáról döntöttek. Ennek is köszönhető, hogy szeptemberben több mint 200 milliárdos pluszban zárt a költségvetés,

ezzel Varga Mihály szerint a kormány tartani tudja az idei hiánycélt.

Az államadósság kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az adósság szerkezete változik, próbálnak több lábra állni, így Európán kívül Ázsiából is szereznek be forrást. Ugyanakkor az államadósság devizakitettségét igyekszik a kormány csökkenteni, ez korábban 50 százalék fölött volt, most már 30 százalék alatt van, ami szerinte kedvező.

A másik fontos szerkezeti változás a lakosság részvétele az adósságban, a magyar lakosság egyre nagyobb arányban vesz benne részt, ez azért jó, mert nem hedge fund-oknak fizetik ki a kamatokat, hanem a magyar családoknak. Összességében 11 ezer milliárd forint van a lakosság kezében, amit szerint a hitelminősítők is értékelnek, jelenleg mindhárom nagy cégnél befektetésre ajánlott kategóriában van a magyar szuverén államadósság, emelte ki.