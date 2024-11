Nem lesz drágább a karácsonyi menü a tavalyinál

Az aszály miatt nyár közepén elég komoly pánik alakult ki, de a megtermett ötmillió tonna kukorica végül biztosítja a hazai ellátást – mondta Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A szárazság mellett a toxinhelyzet borzolta a kedélyeket, de most úgy tűnik, talán nem akkora a probléma, mint amekkorának korábban tűnt. A klímaváltozás miatt azonban fel kell készülni arra, hogy ezzel a problémával hosszabb távon is meg kell küzdeni, a gazdálkodóknak az agrotechnikájukat ennek megfelelően kell átalakítani – tette hozzá.

Az aszály nyomot hagyott a kukoricatáblákon /Fotó: Kallus György

A kukorica termésmennyisége tehát nem lett drámaian alacsony, de az aszály tükrében ezzel együtt azért meglepő, hogy a 12 termékpálya közül a tojás és a tej mellett éppen a kukoricáé javult még. Hollósi szerint ahhoz, hogy az index elérje az egyensúlyi állapotnak tekintett 35 pontot, arra lenne szükség, hogy az élelmiszeripar, illetve az élelmiszer-kiskereskedelmi forgalom bővüljön. Ez eddig nem történt meg – lassabban áll helyre a fogyasztás, mint korábban gondolták.

Az elmúlt időszak arról is szólt, hogy hosszú évek után most az állattenyésztés látszik nyertesnek, a baromfi- és a sertésszektor is bővülést mutat. Utóbbinál ugyan a magyar felvásárlási árakat is meghatározó német jegyzés az elmúlt hetekben egy kilogramm élősertésre vetítve 8 eurócenttel csökkent, de ezzel együtt kifejezetten jó helyzetben vannak a sertéstartók. A baromfiágazaton belül a brojler konjunktúrában van, a víziszárnyasoknál azonban a nemzetközi piacokon tapasztalható túltermelés nyomás alá helyezte a hazai tenyésztőket. Ennél is nagyobb probléma az ismét megjelent madárinfluenza, amely komoly problémákat okozhat az ágazatnak. Ehhez a baromfitartók már hozzászoktak, de továbbra is gondolkodni kell azon, hogyan tudjuk izolálni az állományokat.

A gyümölcstermesztés idén jó mutatókat produkált, amiben erősen közrejátszott, hogy Európában csökkent a termés, az árak pedig ebből kifolyólag – különösen a hazai gyümölcságazaton belül a legnagyobb súllyal szereplő almánál – emelkedtek. A szőlő-bor termékpályán ugyanakkor továbbra is borús a hangulat, amit elsősorban a borfogyasztás csökkenése okoz. Idén a szüret is minden eddiginél korábbra jött előre, összecsúszott a fajták érése, ami miatt a szőlő-feldolgozásban kapacitásproblémák voltak.