Az eMAG már nagyon készül a Black Friday-re, íme az első ajánlatok

Nyakunkon a karácsonyi kedvezmények idénye, és a legtöbb akciót kínáló Black Friday sincs már túlságosan messze. Nem meglepő, hogy az eMAG is nyilvánosságra hozta ajánlatait csütörtöki közleményében, mely szerint több mint egymillió „Az év legjobb ára nálunk” jelvénnyel ellátott ajánlattal készül.

Az eMAG-nál már készülnek a Black Friday-re / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint írják, az idei, péntektől kezdődő kampányban több ezer hazai Marketplace-partner vesz részt, a szokásos termékkategóriákon túl számos egyedi ajánlat lesz elérhető, többek között repülőjegy-utalványok (600 ajánlat), több mint 15 ezer szállásajánlat (kiemelt régiók: Balaton-felvidék, Zalakaros, Eger), és több mint száz élményutalvány-ajánlat a pilótatréningtől kezdve a szabadulószobákig.

Több millió akciós terméket kínál az eMAG

A közlemény szerint az eMAG a szokásos kategóriákban is számos ajánlattal szolgál: 4,5 millió szépségápolási termék, 3 millió játék (beleértve az asztali játékokat) 1 millió pár cipő és 1 millió ruházati termék leárazása várható. A műszaki kategóriákban több mint félmillió kertészeti és barkácsolási termék, mintegy 300 ezer háztartási kisgép, több mint 200 ezer mobilkészülék, 50 ezer háztartási nagygép szerepel az ajánlatok között, és ugyanennyi laptop/IT-termék lesz elérhető november 15-én.

Az eMAG közleménye szerint az akciós termékek minél gyorsabb megszerzésére is szolgál pár tanáccsal: ha nem akarunk lemaradni az akcióról, érdemes előre telepíteni az alkalmazást, és elmenteni hozzá a bankkártyánkat, valamint előre jelezni a preferált csomagautomatát vagy kézbesítési címet. Javasolják, hogy a cég hírlevelére is iratkozzunk fel, ugyanis egyes ajánlatokat már az indulás előtt bemutatnak. Biztonsági okokból pedig a kétfaktoros azonosítás lehet hasznos.

A webáruház Genius néven hűségprogramot is kínál, évente 4990 forintért, ráadásul ehhez öt darab, egyenként 1000 forintos utalványt is adnak, amihez további 2 darab 1000 forintos meglepetés Fashion Days-utalvány is jár. A nyáron elindított Genius programnak hazánkban már több mint 240 ezer előfizetője van, amely a program logójával jelölt termékekre ingyenes csomagautomatás átvételt vagy kiszállítást kínál, az előbbihez legalább 3990 forintos, az utóbbihoz legalább 8990 forintos vásárlás szükséges. Ha a feltételekben meghatározott kosárértéket és más elvárásokat teljesítünk, 20 hónapos kamatmentes részletfizetésre is van lehetőség.